388家廠商揮軍台北紡織展 70家國際品牌參與採購

〔記者方韋傑／台北報導〕2025年台北紡織展今日揭開序幕，紡拓會、力麗（1444）郭紹儀董事長表示，此展會是台灣紡織產業最具指標性的國際平台，今年共有388家廠商參展，使用904個展位，吸引近70家國際品牌來台參加採購洽談會，另有韓國、越南、印度等參觀團前來，顯示國際市場對台灣紡織品的高度關注。

郭紹儀指出，面對歐盟即將於2026年推動「數位產品護照」，以及全球對碳足跡透明化與循環經濟的重視，國內紡織產業正積極佈局供應鏈數位化、永續材料與低碳製程。同時，AI與智慧製造的導入，也正加速產業升級。儘管全球景氣疲弱、匯率波動與地緣風險仍在，呼籲政府持續支持產業轉型，攜手強化台灣在全球綠色供應鏈中的關鍵角色。

郭紹儀於開幕儀式中，代表致贈以副總統蕭美琴照片為藍本、運用尖端電腦緹花針織技術織製而成的織品畫作，敬獻予蕭副總統。這幅作品象徵台灣紡織業融合科技與藝術的創新實力，也表達產業對副總統的誠摯敬意。隨後，由經濟部國際貿易署支持、紡拓會執行的計畫首度媒合臺灣紡織業者與設計師合作，舉辦《重製未來：Recode 2050》時尚展演，展現產業跨界融合的創新成果。

在開幕典禮之後，紹儀陪同蕭美琴一同參觀台塑企業、遠東新世紀、力麗集團、儒鴻企業、昊紡公司及經濟部技術司專館等業者攤位，更進一步了解紡織產業的創新及永續，並給予關切與鼓勵。台北紡織展聚焦「永續環保、機能應用、智慧製造」三大主題，展現台廠在創新設計與永續實踐上的豐碩成果。

