AI衝擊就業市場 新科諾貝爾經濟學獎得主籲應受規範

〔編譯管淑平／綜合報導〕剛出爐的今年諾貝爾經濟學獎得主之一、加拿大經濟學家郝伊特（Peter Howitt）表示，人工智慧（AI）技術提供「驚人的可能性」，但是應該受到規範，因為AI同時也帶來摧毀工作的風險。

《法新社》13日報導，布朗大學榮譽教授郝伊特，13日與法國學者阿吉翁（Philippe Aghion）、美國經濟史學家莫基爾（Joel Mokyr），以科技如何驅動和影響經濟，獲得諾貝爾經濟學獎；郝伊特和阿吉翁的研究聚焦創造性破壞（creative destruction）理論。

郝伊特13日在記者會上說，誰會是AI的領導者，尚未可知，「我們還不知道創造性破壞會有什麼樣的影響」。他說，AI很顯然是一種具有「驚人可能性」的科技，但同時，「它顯然也具有摧毀其他工作，或者取代高技術人力的驚人可能性，這明顯地是一種矛盾，因此須受到規範」。

他表示，在毫無規範的市場中，私部門誘因未必會以最有利於社會的方式，解決這種矛盾，也無法預測這種矛盾會帶來什麼樣的結果。他指出，此刻是「人類歷史上的重大時刻」，就如同電力、蒸汽機問世，和1990年代電信興起熱潮的科技革新時刻；這些革新都展現出，科技是強化、而非僅取代勞動力，但是「這一次情況會如何，我希望我有具體答案，但是我沒有」。

莫基爾對AI對勞動力市場的衝擊，看法較為樂觀，他表示，「機器不會取代我們，而是把人推向更有趣、更具挑戰性的工作」；主要的隱憂不在於「科技性失業」，而是因為人口老化導致的勞動力短缺。

