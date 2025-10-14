永豐餘傾集團之力 投入花蓮光復鄉重建

永豐餘捐贈物資投入花蓮光復鄉重建，華紙花蓮廠已備妥3萬公升次氯酸鈉消毒水。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後超過半個月，光復鄉仍面臨嚴峻挑戰，為協助災民，永豐餘投控（1907）今日宣布整合旗下子公司資源，華紙備妥3萬公升氯酸鈉環境專用消毒水、永豐實捐贈逾1000箱的家庭清潔用品，以及元太創辦人何壽川與元太共同捐助400萬元，陪伴光復災民走過艱難的災後重建之路。

永豐餘在台灣東部設有兩間營運據點，擁有許多在地員工，中華紙漿花蓮廠為花蓮少數大型企業，基於人親土親的深厚連結，向來挺身而出肩負社會照顧責任。

永豐餘指出，在光復鄉遭受風災襲擊後，花蓮廠第一時間清點物資，準備好3萬公升氯酸鈉環境專用消毒水，第一批已陸續送至門諾基金會、陸軍花東防衛指揮部及在地社區，期能為災後環境消毒盡一份心力。此外，花蓮廠同仁也自發性帶著消毒水前進災區當起鏟子超人，支援淤泥清除且同步進行消毒作業。

隨著環境整理告一段落，居家環境與衣物的清潔消毒也必須重視，永豐實提供超過1000箱衛生紙、洗手慕斯、洗衣精、廚房與浴廁清潔劑等物品，給基督教芥菜總會與中華基督教救助協會，以實際行動幫助太巴塱與馬太鞍一帶災民。首批近500箱物資已送達災民家中，往後在家園重建上，永豐實也會提供必要支持，協助他們早日回到生活常軌。

元太科技創辦人暨工總副理事長何壽川與元太科技則共同宣布，捐助400萬元予工總，由工總統籌整合，送暖到花蓮用於後續災區救助。

面對漫長的重建工作，永豐餘表示，長期且穩定的資源有助於重振災區建設，讓災民重拾對生活的希望。永豐餘展現行動力，攜手旗下子公司發揮企業社會責任，配合救助單位需求，分批定量投入資源與關懷，確保資源用於最需要的地方，點燃災民的信心，守護他們的健康，為災區重建帶來溫度與力量。

