投資新手別犯這項「最大錯誤」華爾街CEO曝致富思考

〔財經頻道／綜合報導〕對於年輕人來說，投資可能會讓人望而生畏。許多人認為，將所有資金都投入現金或債券可能會讓人感覺很安全，因為看起來財務損失的可能性很小，而投資股票風險較高。對此，華爾街知名財務顧問公司執行長表示，這是錯誤的。

Ritholtz Wealth Management執行長布朗（Josh Brown） 表示，「你必須先致富，然後才能專注於保住財富」；「年輕時，擔心負面因素多於正面因素，可能是最大的錯誤」。

根據Bankrate今年1月的一項民意調查，約21%的受訪美國人表示，由於股市過於令人生畏，他們不傾向於投資股票。調查發現，這種擔憂在年輕人中更為明顯，Z世代和千禧世代分別有29%和24%的受訪者表示擔憂。

布朗表示，事實上，年輕人根本不應該關注投資帳戶中的現金或債券。相反地，他們應該全心投入股市。

布朗提出三點年輕投資人的思考重點。

首先是年輕投資者有時間優勢。對於年輕投資者來說，在建立長期財務安全方面，股票通常是更安全的途徑，這似乎有悖常理。但專家表示，雖然股票的波動性通常比現金和債券更大，從歷史上看，股票的長期表現也優於現金和債券，這是增加財富和戰勝通貨膨脹的一個重要因素，因為通貨膨脹會隨著時間的推移侵蝕貨幣的價值。

根據紐約大學金融學教授Aswath Damodaran彙編的數據，從1928年到2024年，美國最大股票指數標準普爾500指數的年平均回報率（包括股息）接近12%。相較之下，數據顯示，同期10年期美國公債和公司債的平均年回報率分別約為5%和7%。

第二點，對於三十歲的投資者還有幾十年的時間累積利息，以彌補股票帶來的短期財務損失。

布朗說：當你是一名年輕的投資者時，你擁有每一位專業投資者都夢寐以求​​的東西，那就是更多的時間。

第三點，購買和持有股票只是等式的一部分，投資者如何持有股票也很重要。

剛起步的投資人通常最好持有追蹤大盤的指數基金，而不是試圖挑選自己或分析師認為表現良好的個股。後一種策略風險較大，因為投資人會將自己的財務表現與少數幾隻股票的表現掛鉤。

指數共同基金和交易所交易基金 （ETF） 持有一籃子數百隻追蹤大盤的股票。專家表示，從歷史上看，指數基金長期以來的表現優於大多數選股工具，並且大大簡化了投資的複雜性。

