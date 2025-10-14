台銀攜手故宮與造幣廠 推出限量紀念金銀條塊

故宮百年紀念金銀條款上市，共有「龍傳萬代」、「連年有餘」、「福祿百財」3款設計。（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕為紀念國立故宮博物院成立百年，台灣銀行與中央造幣廠攜手故宮推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列商品。此次發行的三款限量金銀條塊，由造幣廠雕刻師精雕細琢，結合「翠玉白菜」等國寶與重要文物意象，每組總價逾新台幣20萬元，限量發售，兼具藝術價值與投資潛力。

台灣銀行董事長凌忠嫄表示，台銀每年都會推出紀念幣，但今年的「故宮百年紀念金銀條塊」意義非凡。「不只是金銀幣的發行，更是文化與金融的一次完美結合。」她指出，故宮百年來守護與傳承中華文化，結合造幣廠的精湛技藝，成就這套獨一無二的珍貴典藏。

凌忠嫄進一步說，今年適逢故宮百年，台銀也成為故宮合作的第100家聯名企業，象徵著「百年文化與百年金融」的相互輝映。她並提到，過去一年金價上漲40%、銀價漲幅達56%，此次發售的價格相當於市價75折，「是非常值得入手的收藏與傳家資產」。

中央造幣廠長葉牧青致詞時透露，這次合作起點源於去年的一場颱風夜，故宮院長不畏風雨南下視察，臨時造訪造幣廠，促成雙方首次深入交流，也為日後的合作奠定基礎。他強調：「從構想到成果亮相，歷經一年多時間，這不僅是一套紀念幣，更是一段文化與金融攜手合作的歷程。」

故宮副院長黃永泰表示，這是故宮百年以來首次與金融機構合作推出紀念金銀幣，意義深遠。他笑稱，這次合作剛好是故宮「第一百家」企業夥伴，「希望未來有第一百零一家、第一百零二家，讓文化連結不斷延伸。」他並透露，自己已在活動前搶先下訂一套，「尤其喜歡龍紋天球瓶的設計，工藝層次細膩，象徵祥瑞與尊貴。」

台銀說明，這次推出的三款紀念條塊，設計靈感均取自故宮館藏國寶，每款皆蘊含吉祥寓意與文化象徵：

其中，「福祿百財1英兩紀念金條」限量1000條，以翠玉白菜搭配清乾隆粉彩福祿壽葫蘆瓶紋飾，象徵「福祿雙全、富貴綿延萬代」，售價15萬2000元，需與其他兩款成套購買，一組20萬元。

「連年有餘2台錢紀念金條」則取材自清乾隆霽青描金游魚轉心瓶，寓意「金玉滿堂、吉慶有餘」，限量1500條，售價3萬9800元。「龍傳萬代3英兩紀念銀條」結合明永樂青花穿蓮龍紋天球瓶，象徵祥瑞傳家，限量2025條，售價1萬2900元。

