批稀土出口管制 貝森特：中國經濟疲軟 想拖全球下水

貝森特說，中國想傷害全球經濟。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部長貝森特批評北京實施新的稀土出口管制，他告訴金融時報說，「這表明他們的經濟是多麼疲軟，他們想拖著所有人跟著他們一起下水」。

他補充說，「這或許是某種列寧主義的商業模式，認為傷害你的客戶是好主意，但他們是全球最大供應國，如果他們想拖慢全球經濟，他們遭到的傷害將最重」。

他也表示，中國正處於一場衰退或蕭條之中，試圖透過出口脫困，但他們適得其反，使自己的國際地位加劇惡化。

貝森特13日在福斯新聞《與瑪麗亞共度早晨》節目上亦指出，「美國正推動世界和平，而中國卻在資助戰爭（financing war）」。

他說，「試圖在與川普總統會面之前取得籌碼是糟糕的點子，他（川普）週五發了兩則非常好的貼文，談論升高關稅，以及實施任何我們需要的制裁，因而扭轉了局勢，但我們現在持續溝通，我有信心可以取得進展」。

貝森特意指，在中國宣佈擴大稀土出口管制後，川普隨後在「真相社群」平台發文表示，將自11月1日起對中國進口產品加徵100%關稅，以及對所有關鍵軟體實施新管制。

川普12日試圖緩和貿易戰升溫的疑慮，表示「美國希望幫助中國，而非傷害它」。此發文數小時前，中國商務部對於美國的100%關稅措施做出回應，警告不要訴諸「威脅」，「對於關稅戰，中方的立場是一貫的，我們不願打，但也不怕打」。

貝森特說，「這是中國與全球對抗，他們宣佈將於下月生效的這些出口管制，我們對此予以積極反擊。我們不確定這些源於何處，也不知道中國為什麼現在作此決定」。

他指出，「他們把火箭筒瞄準了整個自由世界的供應鏈與工業基礎。我們不接受這樣的狀況。中國是指令與管制（command and control）型經濟，但他們不能指揮，也不能控制我們，我們將以各種方式確保我們的主權，我們已接觸盟邦，我們本週將與他們會面，我預料將取得歐洲、印度與亞洲民主國家的大力支持」。

他表示，「就我所說，中國與世界對抗，中國的商業模式與我們大為不同。但沒有一種商業模式是崇尚傷害客戶。中國是全球最大出口國，他們依賴貿易。我們不希望脫鉤，我們想降低風險」。

