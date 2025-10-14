輝達攜手聯發科打造個人AI超級電腦 NVIDIA DGX Spark明天上市

聯發科與輝達合作的個人AI超級電腦NVIDIA DGX Spark即將上市。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）DGX Spark個人AI超級電腦即將上市，搭載聯發科（2454）與NVIDIA合作設計的GB10 Grace Blackwell超級晶片，NVIDIA DGX Spark讓開發者能在本地端對大型AI模型進行原型設計、微調和推論，DGX Spark將於10月15日上市，預計將驅動各產業迎來新一波的AI發展。

聯發科表示，GB10 Grace Blackwell超級晶片中Grace CPU採用 20 核心 Arm 架構，充分展現聯發科在高效能、低功耗設計、記憶體子系統及高速介面上的技術實力。結合最新一代Blackwell GPU與128GB統一架構記憶體，GB10提供高達1 PFLOP AI算力，以大幅加速模型調校與即時推論。此配置讓開發者得以運行參數量高達200B的大型AI模型，或者使用內建的ConnectX-7網路介面卡將兩台DGX Spark系統串聯，以運行參數量高達405B的模型推論。DGX Spark將強大效能盡收於精巧的機身之中，以便輕鬆置於辦公桌上，同時又以其低功耗設計而僅需標準插座即可運作。

聯發科數據中心與運算事業群公司副總經理Vince Hu表示，DGX Spark將引領AI原型設計邁入新時代，進一步實現「讓科技從邊緣到雲端更易取得」的使命，同時有效解決在效能與功耗上的挑戰。GB10超級晶片結合聯發科技在資料中心領域的高效運算設計，以及針對消費性裝置打造的節能技術，專為 AI 工作負載量身設計。

GB10 的合作奠基於聯發科與 NVIDIA 在多個領域的深厚合作，將先進的 AI 技術帶到超大規模資料中心、物聯網應用、汽車。

