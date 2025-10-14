勞保不能同時請領兩種年金 夫妻如何配置最有保障？

許多勞工關注夫妻之間個別的勞保應該如何規劃，才能在退休後獲得最好的保障？（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕為了避免社會保險給付的重複保障，勞保有規定，如果同時符合不同年金（例如老年年金、失能年金、遺屬年金）的請領條件，只能擇一請領。這讓許多勞工關注夫妻之間個別的勞保應該如何規劃，才能在退休後獲得最好的保障？

本文透過實際案例試算，幫助勞工了解不同請領方式下，夫妻能領到的金額差異，並根據夫妻雙方身體健康狀況、生活開銷與資金需求，做出最合適的選擇。

基本觀念：勞保與國保都是「個人制」

首先勞工要先釐清，勞保與國民年金（國保）都是以個人為單位，只要夫妻雙方都曾參加勞保或國保，且年資符合請領標準，就能各自選擇一次領或月領，配偶的選擇不會影響自己的權益。

案例說明：

勞工A與妻子B皆有勞保年資30年，平均投保薪資均為最高的4萬5800元，2人皆於65歲退休。

【情況一】夫妻都選擇月領

勞工A和妻子B都選擇月領，每人每月可領的金額為4萬5800元X30年X1.55%=2萬1297元。

以平均餘命為80歲（領15年）計算，勞工A和妻子B每人可領到2萬1297元X12個月X15年=383萬3460元。

勞工A和妻子B總計可領到金額為383萬3460元X2人=766萬6920元（最高）

【情況二】夫妻一人選擇月領，一人選擇一次領

●勞工A選擇月領，每月可領到金額為2萬1297元

以平均餘命為80歲（領15年）計算，勞工A 15年可領到383萬3460元。

●妻子B選擇一次領，可領到金額為4萬5800元 × 45個基數 ＝ 206萬1000元

勞工A夫妻2人合計領到金額為383萬3460 + 206萬1000 ＝ 589萬4460元（次高）

【情況三】夫妻2人均選擇一次領

勞工A和妻子B均選擇一次領，每人可領到金額為4萬5800元 × 45個基數 ＝ 206萬1000元

勞工A夫妻2人合計領到金額為206萬1000元X2人=412萬2000萬（最低）

從上述案例試算數據我們可以了解，若夫妻健康狀況良好，都很長壽，雙方都選月領可維持穩定現金流，對退休生活最有保障；若夫妻其中一人健康狀況不佳，或有資金需求，可採一人月領、一人一次領混合方式；若夫妻年紀較大、健康欠佳，或想一次取得資金用於投資、還債、贈與等，也可考慮一次領。

請領方式沒有絕對的答案，應依夫妻健康、財務與生活規劃，做出最符合自身需要的決定。

