快避開！好市多免費試吃員工曝 這2行為最令人討厭

好市多試吃工作人員表示，顧客隨意觸碰不該碰的物品與不排隊是最令人討厭的行為。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多民眾喜歡逛好市多（Costco）主要原因之一是試吃，雖然免費試吃對顧客來說，充滿樂趣，但也些基本的行為還是應該遵守的，外媒報導，據試吃工作人員表示，顧客隨意觸碰不該碰的物品與不排隊是最令人討厭的行為。

Takeout電子報報導，在好市多試吃，是不少消費者喜愛逛好市多的原因之一，然而在「試吃」上，也有一些禮貌上的規矩。

其中1項規則經常讓人驚訝，就是每個試吃攤位實際上並無數量限制，「顧客想拿多少分都可以」，不過，若後面有排隊人潮，或現場試吃數量有限，出於禮貌，消費者最好還是先只拿1份，然後走到下1個攤位。

值得注意的是，好市多試吃攤位的工作人員，實際上並非該公司員工，而是由「美商德盟全球凱展股份有限公司」（Club Demonstration Service，CDS）派遣的工作人員，他們需遵守一定規範。

1位自稱是好市多CDS員工的Reddit用戶分享道，最讓人困擾的情況之一，是顧客隨意觸碰不該碰的物品，若顧客觸碰到紅色試吃托盤，或紙巾盒以外的東西，員工需立即進行消毒，甚至直接丟棄被碰過的物品。

此外，1名試吃攤位的工作人員表示，民眾在試吃攤前應排隊，不排隊與亂碰觸物品同樣會造成工作人員困擾。因不排隊搶食而發生客人間不悅甚至衝突的情況也曾出現過。

