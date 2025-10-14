台積電入列！外媒點名「2檔AI贏家」將被地緣政治推上巔峰 理由曝光

《The Motley Fool》點名2檔股有潛力在地緣政治推動下成為AI贏家，台積電上榜。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球貿易緊張正重塑我們所處的世界。然而，投資媒體《The Motley Fool》報導，全球貿易緊張局勢升高，但同時也推動許多國家投資區域製造能力。因此，儘管科技業因地緣政治逆風而承受壓力，也因此出現新的成長契機，報導點名，「2家公司」有潛力在地緣政治推動下成為AI贏家，分別是台積電和雲端數據分析公司Snowflake。

台積電（TSMC）

先進晶片製造需求近年急速上升，美中貿易緊張也衝擊全球供應鏈。作為全球最大、最知名的第三方晶圓代工廠，台積電正處於有利位置，可從這些趨勢中受益。雖然其大部分產能仍集中在距中國沿岸僅百英里的台灣，但公司正積極拓展全球產能，以強化供應鏈韌性、降低風險。

請繼續往下閱讀...

台積電正投入近1650億美元在美國擴建先進產線，以滿足AI與高效能運算晶片的飆升需求。該公司正在亞利桑那州建造6座先進晶圓廠、2座先進封測廠以及一個研發中心。2024年底，位於日本熊本的第一座特殊技術晶圓廠已開始量產。未來台積電也計劃在德國興建一座特殊技術晶圓廠。

這些海外布局，讓台積電得以成為專注半導體在地化國家的中立且可信賴合作夥伴。然而，這些新廠預計將在初期（2025至2030年）每年使毛利率降低2%至3%，後期降幅則為3%至4%。儘管面臨壓力，公司仍預估長期可維持53%以上的毛利率。原因在於其毛利率較高的先進製程已貢獻近74%的晶圓營收。

台積電同時正加速導入更先進的製程節點，包括2奈米（N2）與A16。N2預計於2025年下半年開始量產，並在2026年上半年開始貢獻營收。更先進的A16晶片，已證實比前一代產品具備更高能源效率，預計2026年下半年量產。A16晶片特別適合資料中心中耗電龐大的高效能運算應用。

Snowflake

Snowflake則有望受惠於全球緊張局勢下「數據本地化」法規的興起。隨著各國政府加強跨境數據流通控制，企業愈加需要能符合法規的AI平台。

Snowflake的AI Data Cloud具備安全、多雲及合規導向的設計。它在亞馬遜AWS、Google Cloud與微軟Azure等大型雲端平台上運營超過40個雲端區域，其平台非常有利於布局受監管的主權市場。這些市場通常要求特定客戶與使用數據必須留在特定國界或專屬環境中。此外，許多美國科技公司正將工作負載撤出中國資料中心；Snowflake的雲端中立平台，可為企業提供低摩擦的方式來遷移資料與AI工作量。

Snowflake的業務增長已十分亮眼。在2026會計年度第二季，其產品營收年增32%，達109億美元。公司尚未提供服務的合約收入（剩餘履約義務）達到69億美元，年增33%，顯示其營收能見度極高。

AI採用正成為其主要成長動力。根據執行長Sridhar Ramaswamy表示，Snowflake的AI能力已驅動第二季近半數新客戶簽約。目前每週有逾6100個活躍帳戶使用其AI功能。其125%的淨營收留存率也顯示既有客戶持續增加支出。Snowflake的整合式資料與AI平台，未來幾年將持續受惠這股趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法