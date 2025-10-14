台積電勢不可擋！外媒看好將躋身「2兆美元俱樂部」 原因、時間點曝

《The Motley Fool》估台積電將在2027年躋身2兆美元俱樂部。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧已在科技領域掀起典範轉移，全球市值最高的5家公司，每家的市值都超過2兆美元，分別為它們都是人工智慧領域的領導創新者。而投資媒體《The Motley Fool》報導，半導體是人工智慧（AI）革命的基礎，而「台積電」正在發財致富。報導認為台積電是1檔勢不可擋的股票，預計在2027年躋身2兆美元俱樂部。

報導指出，AI晶片製造商輝達躍升為全球市值最高的上市公司，市值達4.5兆美元，其圖形處理器（GPU）已成為AI運算的產業標準。企業與雲端巨頭微軟（Microsoft）則不斷推出AI工具，讓其市值提升至3.9兆美元。蘋果（Apple）憑藉全球逾10億支iPhone使用者，為其Apple Intelligence（AI）布局提供龐大用戶基礎，市值也推升至3.8兆美元。雲端與AI領導者Alphabet和亞馬遜（Amazon）分別以2.9兆與2.4兆美元市值位列前五。

而目前市值約1.2兆美元的台積電，正以高速邁向這個頂級俱樂部。AI採用速度依然火熱，推動市場對其最先進晶片的爆炸性需求。身為全球最大、最具聲望的晶圓代工廠，台積電正朝達標邁進，而且時間點可能比投資人預期更早。

報導表示，要晶片找台積電就對了。台積電多年來在幕後打造最先進的處理器，如今終於走到聚光燈下。其為全球「第一家專業晶圓代工廠」，是高效能運算（HPC）與AI供應鏈中的關鍵角色。毫無疑問，沒有任何晶圓代工廠能與台積電的地位匹敵。其客戶名單堪稱科技界名人錄，包括輝達、Arm、超微（AMD）、蘋果等大廠。

隨著AI處理器需求暴增，台積電已不再只依賴智慧型手機晶片。如今，公司營收大宗來自高效能運算與AI相關的先進晶片，近期這一類產品占其營收達60%。台積電的成長持續加速，第二季營收達300億美元，以美元計算年增44%；每股美國存託憑證（ADR）盈餘更暴增67%，達2.47美元，管理層預期這股趨勢將延續。台積電對第三季的營收預測中位數為324億美元，代表年增約38%，而公司一向有「保守預估、實際超標」的紀錄。

全球正搶進這項顛覆性技術，而台積電的位置可說無與倫比，公司受惠於生成式AI持續突破。此外，台積電的營收成長速度可說是最直接的證據，顯示其正伺機大幅獲利。因此，台積電很快將加入「2兆美元俱樂部」。

根據華爾街預測，台積電2025年預期營收將達1233億美元，對應遠期市銷率（P/S）約12.8倍。若市銷率維持不變，公司年營收需達約1560億美元，才能支撐2兆美元市值。

值得注意的是，華爾街預估台積電2026年和2027年營收將分別成長16%與18%。若達成這樣相對溫和的成長幅度，公司極可能在2027年達到2兆美元市值。更別提近年成長節奏明顯加快，實際達標時間很可能更早。

對AI市場規模的估計也一路上修。全球管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）預估，在未來十年，生成式AI每年可為全球經濟貢獻2.6兆至4.4兆美元。隨著新應用不斷出現，這可能仍是保守估計。最後，以約30倍遠期本益比來看，台積電估值仍具吸引力，是投資這場世代機遇的合理切入點。

