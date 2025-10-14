LINE Pay全新優惠上線 中小型店免領券回饋5％再送9折券

LINE Pay與全台超過700家商店聯手，推出全新中小型商店優惠（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付龍頭LINE Pay（連加網路，7722）再推出全新主題優惠，此次是鎖定日常生活中的高頻次消費，與全台超過700家合作「中小型商店」，提供不同的回饋方案，涵蓋餐飲小吃、門店美食和商品服務，消費滿額無須領券就可獲得最高LINE POINTS 5%回饋，再送9折優惠券。

根據LINE Pay觀察，中小型商店提供的餐飲和生活服務是用戶最常消費的類型，LINE Pay此次針對不同類型的消費族群，分別推出優惠方案，首波上線為「活力小確幸」及「都會生活選」2類別，讓LINE Pay優惠延伸至各個生活層面。

「活力小確幸」的商店包含價格親民、消費品項單純、停留時間短的早餐店、夜市攤商、小火鍋、花舖及簡餐店，主打用戶可輕鬆用餐和消費，只要單筆消費滿100元，即可獲得LINE POINTS 5點，相當於最高5%回饋。「都會生活選」則提供給用戶涵蓋悠閒步調品味美食的餐廳，以及提供個人服務、放鬆身心的美容和舒壓按摩通路，用戶於全台指定早午餐店、居酒屋、文青咖啡廳、餐酒館或美容美體等合作店家，單筆消費滿550元，即可獲得15點回饋。

LINE Pay指出，「活力小確幸」及「都會生活選」優惠網羅全台數百家合作商店，使用LINE Pay不限金額消費，可再獲得一張可跨類別使用的9折優惠券，次筆於指定合作商店單筆消費滿100元即可使用，最高可折抵100元。例如：用戶早上前往活力小確幸名單中的早餐店用餐滿百元，接著再到都會生活選的美容美甲店消費滿額，就可使用第一筆獲得的9折優惠券並獲得點數回饋，享受疊加優惠的好康。

LINE Pay建議，用戶可在付款前開啟「好康地圖」查看店家適用的優惠活動，不必事前領券，只要消費達到回饋門檻，結帳後系統會自動回饋點數並提供優惠券。

