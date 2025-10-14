AI需求可期！台積電ADR目標價上調至400美元 還有3成上漲空間

AI需求可期！台積電ADR目標價上調至400美元。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕台積電將於10月16日公布第3季財報，美國獨立投資研究機構Zacks Investment Research 發布報告表示，在台積電公布9月營收年增31.4%後，該公司美國存託憑證（ADR）目標價已被金融科技公司海納國際集團（Susquehanna）從300美元（新台幣9216元）調升至400美元（新台幣1萬2288元），意味了台積電還有逾3成的上漲空間，在人工智慧（AI）熱浪席捲全球下，預期台積電將會有更多好消息傳出。

報告說，拜輝達（Nvidia）爆炸性成長之賜，在截至6月底的過去1年，台積電的營收成長逾1倍至1050億美元（新台幣3.23兆元）；而輝達在截至7月這個季度的過去1年，營收則成長10倍，達到1650億美元（新台幣5.07兆元），並有望在截至明年1月底的財年突破2050億美元（新台幣6.3兆元）。

報告說，美國AI新創公司OpenAI在2023年春季推出聊天機器人ChatGPT後，市場對輝達的圖形處理器（GPU）需求才出現爆炸性成長，進而帶動輝達的營收和股價飆升，市值很快達到2兆美元（新台幣61.44兆元），但有關「AI泡沫」之說也開始形成。如今輝達市值已逼近5兆美元（新台幣153.6兆元），可能讓鼓吹AI泡沫者感到震驚。

儘管蘋果的業務占台積電營收的25%，但這家iPhone的營收成長停滯在低個位數。但蘋果對台積電的重要性在於，該公司始終要求其設備生態系統採用最新、最優秀的架構，因而推動台積電的創新。

台積電為旗艦智慧手機和5G基礎設施提供晶片，而晶片的效能和微小化對這些基礎設施至關重要。台積電的5奈米和3奈米電晶體技術節點廣泛應用於高階行動裝置和5G設備，支援下一代網路連結的全球推廣。

電晶體技術節點越少，意味了更多的電晶體被封裝在同塊晶片上；以及更快的切換速度： 電子的傳輸距離更短，進而帶來更高的時脈速度；還有更低的耗能。

如今輝達將2080億個電晶體封裝在Grace Blackwell超級晶片中，而Rubin和Feynman系列GPU預計將在2026年和2027年推出，進一步提升電晶體密度，而輝達執行長黃仁勳幾乎每年都會開發新晶片。

最近高盛、美國銀行也做出預測，亞馬遜、微軟、Google、甲骨文等大型「超大規模企業」，以及 Meta、特斯拉、OpenAI、蘋果和 xAI 的資料中心資本支出總額，將從今年的近 6000 億美元（新台幣18.43兆元）增長到 2028 年的 1 兆美元（新台幣30.72兆元）以上。

這種需求並未放緩，因為所有這些公司都意識到，向「AI經濟」的轉型建立在輝達 GPU 系統的基礎架構之上。因此到 2030 年，這個大趨勢將為輝達帶來超過 5000 億美元（新台幣15.36兆元）的收入。

花旗銀行剛剛在「AI與能源的未來」報告中更新了其產業展望，預測到2029年，全球AI基礎設施資本支出累計將達到5.5兆美元（新台幣168.96兆元），年複合成長率為56%，僅2029年就將達到2.16兆美元（新台幣66.36兆元），比2028年的1兆美元（新台幣30.72兆元）增加1倍。

台積電目前占全球晶圓代工市場逾7成市占率，以及近90%先進晶片產能，是高性能AI加速器和GPU的首選製造商，上述AI大趨勢讓全球最大晶圓代工廠商台積電的工廠未來將「動個不停」。

