27500點來了！台積電飆1460元、指數漲近600點登27507點，雙雙再創新天價。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰降溫，加上博通宣布與OpenAI合作，激勵科技股勁揚，不僅費半大漲4.93%，台積電ADR更猛，飆漲近8%，而美期指週二亞洲盤續揚，受此激勵，週二台股在台積電開盤大漲40元，以1455元開出，指數開盤跳空漲358.68點，以27282.1點開出，在台積電領緯創、台達電、緯穎等AI股全力向上攻，傳產與金融也全面上揚下，指數開高走高，在台積電買盤追價，股價登1460元新天價，指數漲近600點，來到27507點再刷新天價。

綜合媒體報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受《福斯新聞》採訪時表示，川普將與中國外長在南韓會面，雙方正致力於緩和上週加劇的美中貿易摩擦，此消息提振了市場情緒。

不僅美中貿易戰降溫，博通宣布與OpenAI合作，計畫共同打造並部署總容量達10吉瓦（GW）的客製化AI加速器與運算系統，13日股價飆漲9.88％。其他AI晶片製造商也連帶上漲，輝達上漲2.8%，美光上漲逾6%，而台積電ADR更大漲近8%。

美股4大指數週一全面反彈，漲幅至少1%起跳，而4大指數中又以費半漲勢最猛，漲4.93%，收6723.46點；道瓊工業指數揚升587.98點或1.29%，收46067.58點；標準普爾500指數上漲102.21點或1.56%，收6654.72點；那斯達克指數勁揚490.18點或2.21%，收22694.61點。

