柬埔寨街頭「滿地護照」駭人畫面曝 竟驚見「綠色小本本」！

〔財經頻道／綜合報導〕韓國人遭綁架到柬埔寨當豬仔的案件日益增加，近日，一張柬埔寨街頭垃圾桶旁大量護照被隨地丟在地上照片，引發韓網熱議，其中不只有南韓、泰國等護照，甚至還出現疑似為台灣護照的「綠色小本」。

近日韓媒披露，1名22歲朴姓男大學生遭騙去柬埔寨，長期被拘禁、毆打、電擊致死，案件還扯出更多起韓人成豬仔的案件。

而近期網路上出現以「知道背後原因就讓人毛骨悚然的照片」為題的貼文，貼文中附上照片。照片中可見被棄置在路邊垃圾桶周圍的大量護照，雖然主要國外護照是咖啡色的寮國、泰國護照，但也混有部分其他國家的護照，其中因為照片出現「綠色護照」，有網友及韓國媒體猜測是否為台灣護照。

事實上，擁有綠色外皮護照的國家不只台灣，還有巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、摩洛哥、埃及、伊朗、北韓，甚至南韓舊式護照也是綠色，但無論是否為台灣護照，此張震撼畫面仍在網路造成瘋傳，許多網友擔心這些護照可能與犯罪活動有關。

根據報導，這張照片最早出現在泰國網路社群，泰國主流媒體《Khaosod》6月曾報導，在公開臉書社團「居住於波貝的泰國人（คนไทยในปอยเปต）」中，有匿名用戶貼出這張照片，並寫下：「在小巷路口的垃圾場那邊，不知道這些人怎麼回家，或者他們還能不能回去。」這段文字也反映出當地民眾的恐懼。

波貝（Poipet）位於泰國邊境、緊鄰柬埔寨。泰國網友當時推測，可能是被詐騙集團騙到波貝的受害者所持有的護照，有人則懷疑是柬埔寨的詐騙組織為了阻止泰國人返國，故意丟棄他們的護照。

泰國媒體說明，這些護照大多數屬於泰國公民，且很多都是過期的；報導中也表示，泰國出入境管理局與柬埔寨警方有合作回收並重新檢驗這些護照，計畫找到護照持有人詢問丟棄原因。

泰國出入境管理局與柬埔寨警方正積極合作，回收並重新檢驗這些護照，並將聯繫持有人，以了解其丟棄原因。

韓媒相關報導指出，南韓人在柬埔寨被綁架、監禁、攻擊、殺害的案件，正在快速增加當中，光是綁架的案件數，已從2023年的10幾件，到去年的220件，今年截至8月更累計達330件。

