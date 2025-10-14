建商突倒閉！48歲男「犯一大錯」踩雷 新公寓差點成廢墟

根據帝國資料銀行調查，日本營造業倒閉數量已連續4年增加，2025年上半年更創下近10年新高。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本營造業倒閉案件以歷年最快速度攀升，業界與投資人開始警覺，看似划算的「超低報價」背後，可能潛藏極高風險。日本一名48歲男子佐藤健一（化名）透過朋友介紹，委託一間看似規模不小的營造公司承建一棟新建公寓，由於該公司報價比其他同業便宜太多，健一因此決定簽約，豈料開工數月後，該公司突然宣告倒閉，健一因此相當後悔，坦言被低價誘惑簽約，是他犯下的最大錯誤。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，健一在東京持有多筆收益型不動產，在幾年前透過朋友介紹，委託一間營造公司承建新建公寓，至於為何會選擇這家公司？健一坦言：「因為報價比其他同業便宜太多。對方解釋說，他們一年承包量大、材料統一採購，能有效壓低成本。我一時心動就簽了，現在回頭看，這是最大的錯誤。」

結果開工數個月後，該營造公司突然宣告倒閉，由於雙方合約採分期付款制，分別於開工、上樑、完工3個階段支付工程款。在倒閉時，工程剛完成上樑階段，健一已支付約7成款項，但實際工程進度僅約5成。一般而言，上樑階段完成度約為5至6成，也就是說，健一當時已處於「超額付款」狀態。

其實營造公司有問題早已出現端倪，在宣布倒閉前2個月，工地現場異狀頻傳，該進行室內裝修的階段時，工人明顯不足，進度嚴重落後。健一追問營造公司負責人，對方僅稱「材料延遲到貨，很快會補上」，一再強調公司營運沒問題。

結果營造公司後來突然宣告倒閉，工地全面停工，只剩鋼筋水泥結構，內部裝修與設備完全沒有。而工程延宕導致完工期大幅延後，但銀行貸款的還款期已開始。物件無法出租、收入歸零，還面臨銀行可能要求提前清償的壓力。

健一說：「當下真的腦中一片空白，不知道該從哪裡開始。幸好有房東朋友協助，幫我介紹了願意接手後續施工的公司，並讓我直接與部分下包廠商簽約續建。雖然完工比原訂計畫晚了半年，但最終總算順利交屋，現在也全部租滿。」

健一將後續工程分拆發包、由多家廠商接手完成，雖然過程繁瑣，但有效控制了追加成本。不過，他坦言從倒閉到復工的3個月間，身心壓力與資金負擔都極為沉重。

值得注意的是，日本營造業倒閉案件以歷年最快速度攀升，根據帝國資料銀行調查，日本營造業倒閉數量已連續4年增加，2025年上半年更創下近10年新高。導致營造業經營惡化的主因，可歸納為3大壓力：建材價格暴漲、人力短缺與人工成本高漲和中小企業成本轉嫁困難。

報導提到，中小型營造公司為爭取案量，常以「超低價搶單」，再將業主預付款作為公司週轉金，一旦資金鏈斷裂，就可能發生如健一案例的中途停工與倒閉。投資人若只看價格而忽略潛在風險，極易陷入難以收拾的局面。

