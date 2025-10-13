中國市場內捲影響 建通9月營收雙衰退

建通9月營收2.44元，月減2.3%、年減5.5%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）9月營收2.44元，月減2.3%、年減5.5%，管理層今日表示，營收下滑主因為中國家電插頭端子類產品市場持續內捲，影響整體出貨動能，此外，由於採用新絕緣插頭端子的大廠持續觀望，短期內未能挹注明顯營收貢獻。

建通集團表示，近期完成第一波全面性的組織優化工程，聚焦於三大核心業務，包括中國國標新絕緣製品、特殊新型銅材擴展，以及利用越南廠下料回收的優勢拓展各國插頭銷售量的擴張，重新提升集團營業額。此外，高雄廠區新投入特殊新型銅材廠，以深厚金屬加工技術為基礎，持續投入開發各類特殊新型銅材，滿足AI散熱、電力管理材料部件、工業自動化、車用電子與高端電源應用的需求

建通提到，公司與東元集團電力管理材料部件9月已開始出貨，這類產品具備高導電率、良好延展性與客製化彈性，已與多家國際廠家展開合作開發案，9月交貨量也持續創高。為推展特殊新型銅材整體市場能見度，本月21日至23日將參加台中國際展覽館金屬材料暨精密加工設備展（iMT Taiwan）。

