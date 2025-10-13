不只是旅遊勝地！印尼擬將峇里島打造為金融中心

印尼正計劃將該國旅遊勝地峇里島打造為金融中心。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，印尼正計劃在該國旅遊勝地峇里島建立一個金融中心，以吸引國際銀行、資產管理公司和私募股權公司來提振其落後的經濟。

《彭博》報導，知情人士表示，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已批准政府所提出讓這座旅遊小島效仿印度古吉拉特邦（Gujarat）國際金融科技城和杜拜國際金融中心的提議。

請繼續往下閱讀...

據報，擬議中的峇里島金融區將提供稅收、監管豁免，減少繁瑣的程序和複雜的官僚作風，對於希望在這個東南亞最大經濟體拓展業務的企業來說，這些一直是公司要面臨的難題。

知情人士提到，印尼計劃在新的金融中心實施不同的法規框架，並考慮參考新加坡的體系，因為新加坡擁有相對友善的經商環境。

官員們正在擬議一份草案，可能會在年底提交議會表決，不過，知情人士表示，擬議中的金融城計劃目前仍處於概念階段，可能還會有所調整。知情人士補充，這項由財政部、國家經濟委員會參與的提案得到了橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）的支持。

針對報導，印尼經濟委員會發言人馬哈迪（Jodi Mahardi）表示，政府希望創建一個現代化、透明的金融中心，以支持國家經濟發展，有望成為一個連結全球投資與印尼實體經濟真正機會的平台。

提議將峇里島打造為金融中心之際，印尼官員正試圖在投資疲軟和消費者信心下滑的背景下重振經濟成長。《彭博》先前報導稱，印尼最富有的商人也對普拉伯沃政府打擊不平等的行動愈來愈警覺。

彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）預測，2025年印尼經濟成長率為4.9％，低於去年預測的5％，政府的目標是2029年經濟成長達8％，要達成這一目標需要印尼在未來4年內獲得約13000兆印尼盾（7840億美元，約新台幣28.99兆元）的直接投資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法