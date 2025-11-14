新聞幕後》藍白算計綠電 環評法硬闖三讀

藍白兩黨針對光電環評再修法，引發產業反彈。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣力拚能源轉型，但光電政策近期卻成為朝野攻防的新戰場。藍白兩黨接連提出《環評法》等四部法律修正草案，未經充分討論就急推特定區位「全面禁建光電」。13日朝野協商破局，今（14日）院會更要「硬闖三讀」，引爆產業界強烈反彈。

此次修法一口氣牽動《國家公園法》、《發展觀光條例》、《地質法》和《環評法》，在特定區域禁設光電，大幅拉高設置門檻，等同扼殺綠能發展。主管機關經濟部、環境部已多次公開喊話，藍白仍硬推修法程序。

罕見的是，一向立場分明的光電產業協會及七大公協會與六大環團同聲示警。產業界直言，能源政策不該成為少數政治人物的工具，更不能被當作選舉話術消費；環團也表態支持光電應受環評，但批評目前草案「不夠細緻」，藍白強推修法，不只朝野沒共識，內容更欠缺完整討論，讓產業、環團極為罕見地站在同一陣線反對。

外界擔憂，一旦草案強渡關山，恐讓光電發展全面停滯。去年台灣總發電量2891億度中，綠能占11.7%，其中最大來源就是光電；光電雖年年被批落後，但仍是撐起半導體綠電需求的關鍵支柱。

產業人士直言，目前制度並非「沒有環評」，但在野黨將問題無限上綱的結果，只會讓環境部收件塞爆，經濟部綠能推動卡死，上下游供應鏈全被拖累，衝擊不只經濟，還可能危及國家能源安全。若今日藍白憑人數優勢強行通過，後果恐重演「財劃法亂修」的混亂。

光電產業近年已成政治攻防焦點，甚至遭假訊息長期鎖定。先前烏山頭太陽能板被造謠「用藥水清洗」的影片瘋傳，即使官方多次澄清仍難止謠，假消息滿天亂飛，修法又被政治操作，台灣綠能未來恐只剩「原地踏步」一條路。

