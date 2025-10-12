中國稀土限令鎖喉？學者：加速與全球脫鉤形同自鎖

中國的稀土管制新規恐重創全球AI產業。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國日前擴大升級稀土出口管制，美股應聲大跌，科技股更淪重災區。學者分析，中國對稀土出口管制看似直擊痛點，但可能也會加速與全球科技國家脫鉤，形同自鎖，而美國也並非對稀土禁令毫無準備，除儲備庫存外也積極加速建置產能，評估美國走向環保導向的稀土精煉技術以擴充產能，甚至可能比各界預期得還快就能量產。

稀土是國際強權角力的重要戰略資源，涵蓋層面遍佈半導體、通訊設備、AI伺服器、國防軍工產業、電動車、機器人、再生能源等產業。中國過去以來憑藉政策助力，打造具成本優勢且完整的稀土垂直整合生態系，掌握全球逾9成稀土精煉產能、壟斷全球稀土市場，自美中貿易戰以來，中國亦不斷揚言祭出稀土出口管制威脅美國。

中經院副院長陳信宏表示，中國稀土限令短期上可能會對各國造成相當程度的衝擊，美國與西方國家已經意識到稀土的戰略價值，中國此舉可能加速脫鉤，但評估實質脫鉤還需時間發酵，台灣也不希望被中國卡脖子，但平心而論目前仍無法脫離中國的稀土供應。

不具名學者認為，中國遲早會出手打出稀土管制牌，大概也在美國的預期之內，美國並非毫無準備，美國積極重建稀土供應鏈本土化，例如川普在首任總統任期內首度將稀土納入國防生產法，美國稀土材料公司MP Materials今年7月獲美國政府投資數十億美元擴增稀土產能，美國國防部也成為其最大股東。

此外，由於稀土的溶劑萃取法是重污染製程，美國鼓勵替代技術，從廢棄電子產品、汙水、工業副產品來回收稀土循環再製，美國要加大政策力道加速發展環保的稀土精煉技術並量產，具技術可行性，可能比各界預期得還要更快實現。

至於稀土是否是中國手上僅剩不多的王牌？學者認為，一方面而言，美國與其盟友國難以在短期內達成中國的稀土產量規模，但長期來看，中國此舉形同自鎖，加速美國等國建置本土稀土供應鏈，中國是否出了一招適得其反的七傷拳仍有待時間觀察。

