震撼彈！編製香港恒生指數的恒生銀行將「消失」 謝金河曝原因......

〔即時新聞／綜合報導〕滙豐控股（HSBC Holdings plc）近日宣布「私有化」子公司恒生銀行（Hang Seng Bank），取消其53年的港股上市地位，為香港金融圈投下一顆震撼彈。財信傳媒董事長謝金河指出，滙豐之所以要全資吃下恒生銀行，是因為恒生銀行體質不斷弱化，恒生銀行下市，將形成滙豐獨大，算上渣打（Standard Chartered）、中銀香港（Bank of China Hong Kong），接下來香港將成「一大兩中」局面。

擁有92年歷史的香港恒生銀行，曾為香港主要中資銀行之一，1965年後成為英資滙豐集團成員，但仍保持獨立運營，為香港四大銀行（滙豐、恒生、中銀香港、渣打）之一。而反映香港股市行情重要指標「恒生指數」（HSI），是恒生銀行於1969年11月24日開始編製的。

不過在本月9日，滙豐控股盤前宣布重大決策，計畫以「協議安排」方式，私有化恒生銀行，並建議撤銷該行港股上市地位，震撼香港金融圈。

謝金河在臉書發文，「恒生銀行下市，恒生指數不再有恒生！滙豐控股宣布私有化恒生銀行，每股作價155港元，將斥資1060億港元（約新台幣4182億），取得剩下的6.84億股，大約36.5%股權。這個消息出來，恒生銀行股價立刻從119跳升至168港元，這也意味著恒生銀行將被滙豐私有化，香港代號0011的恒生銀行將消失。」

他接著說：「看到恒生銀行，大家第一個想到香港股票的恒生指數，這是1969年由恒生銀行推出的指數，迄今已經有56年，恒生銀行則是在1972年上市，一直以來都是香港重要的藍籌股，也是恒生成分股成員。這次滙豐扮演白武士的角色，想要吃下剩餘的恒生銀行股份，阻力不會太大。因為在1965年香港經濟困難，恒生銀行發生擠兌，滙豐臨危授命，吃下恒生銀行51%股份，滙豐一直都是恒生銀行大股東。」

「這次要全資吃下恒生銀行，和恒生銀行的體質弱化有關！香港內需，房地產節節下滑，恒生銀行的不良貸款利率一直上升，23年是2.83%，24年中上升至5.32%，最近公布的數據來到6.69%，恒生銀行營運持續弱化，滙豐選擇在這個時點出手，這也是銀行整併的重要一步。」

謝金河最後指出，「恒生銀行下市，將形成滙豐獨大，滙豐控股今年股價大漲，市值跑到1.9兆港元（約新台幣7.5兆），另外渣打，中銀香港仍有一席之地，李國寶的東亞銀行市值剩334億港元（約新台幣1318億），也很可能被併購，香港銀行業將呈現一大兩中的局面。有趣的是發行恒生指數的恒生銀行不見了！大家也許會覺得很不習慣。」

