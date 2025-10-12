中國稀土風暴來襲 專家點名這些公司成苦主、ASML中鏢

市場正在關注中國稀土出口限制升級，對全球半導體產業鏈的潛在影響。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕市場正在關注中國稀土出口限制升級，對全球半導體產業鏈的潛在影響。市場研究機構Canalys半導體研究總監Hui He說，北京最新政策瞄準對於AI產業最關鍵的14奈米以下先進邏輯晶片，以及256層以上的立體堆疊晶片，他點名，潛在受影響的公司不僅包括荷蘭半導體設備巨擘ASML及美商應材、科林研發、科磊等上游設備公司，還包括三星、SK海力士和美光等記憶體廠商。

中媒財新報導，中國商務部10月9日發布的文件顯示，商務部首次明確最終用途為研發、生產14納米及以下邏輯晶片或256層及以上記憶體晶片，以及製造上述過程半導體的生產設備、測試設備和材料，或者研發具有潛在軍事用途的AI的稀土物項出口申請，將實施逐案審批。

請繼續往下閱讀...

報導稱，這是中國第一次以稀土的最終用途為標準，限制稀土在半導體產業的應用，限制形式完全「效仿」美國商務部對中國劃下的技術出口限制紅線。

市場研究機構Canalys半導體研究總監Hui He解釋，稀土包含一系列化合物，概念廣泛，半導體供應鏈從上游的原材料、設備，到中間的生產製造流程都會用到一些稀土化合物。例如荷蘭半導體設備公司ASML最先進的EUV曝光機的光源系統，就需要用到至少兩種稀土元素的化合物，以及先進記憶體晶片採用立體堆疊，一些稀土化合物可以在不同層間起到絕緣的作用，亦十分關鍵。

他說，今年以來中國幾次管制稀土出口，這次更加精準，瞄準的就是對於AI產業最關鍵的14奈米以下先進邏輯晶片，以及256層以上的立體堆疊晶片。他認為，潛在受影響的公司不僅包括ASML、應材、科林研發、科磊等上游設備公司，也包括三星、SK海力士和美光等記憶體廠商。

Hui He直言，中國這次管制的方式也學習了美國，例如是否長臂管轄？例如三星的大客戶是美國公司，那是不是也可以不賣給三星？

報導提及，目前此次中國升級稀土出口管制可能受影響的ASML、ASML、應材、科林研發、科磊、三星、SK海力士和美光等公司，尚未對稀土管制做出回應。路透10日的一篇報導稱，韓國工業部在給路透社的聲明中表示，韓國正在評估新限制措施的細節，並將繼續與中國進行討論，以盡量減少其影響。

中國升級稀土出口管制後，川普宣布對中加徵100%的關稅反制，美中貿易衝突風險升級，引發市場恐慌，美股上週五大暴跌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法