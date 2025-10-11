中國稀土管制直撲半導體廠 台積電、三星或須重建供應鏈

台積電許多耗材恐面臨中國稀土管制衝擊。（台積電提供）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國最新稀土出口管制預料將直接衝擊全球半導體供應鏈，分析師認為，台灣、日本與南韓的晶片廠將首當其衝。

諮詢公司Lukedao Tech創辦人Lu Kelin指出，台積電7奈米以下製程約30%產能的耗材依賴中國，三星近期也向中國採購300層V-NAND濺射靶材，「這些公司或許必須重建供應鏈」。

南華早報報導，中國商務部9日公佈的稀土出口管制新規要求，最終用途為研發、生產14奈米及以下邏輯晶片，或256層及以上記憶體，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備與材料，或者研發具有潛在軍事用途的人工智慧的出口申請，將逐案審批。

分析師認為，相關最新措施是中國稀土出口管制的「重大升級」，被視為是在與美國進行關鍵貿易談判前，增加中國籌碼的作為。

中國國有「招商證券」報告說，「這是稀土管制政策首次提及半導體」，北京此舉代表「監管強度新高度」。

該報告補充，「稀土元素是光源、光學元件與精密行動控制系統的關鍵原材料，它們用於蝕刻機、曝光機與測試機，一旦這些出口管制生效，將大幅限制境外半導體的生產擴張」。

中國是全球最大稀土元素生產國，中國約佔全球稀土開採70%，以及90%的全球加工產能。

中國諮詢公司TY Marketing總裁兼執行長高成元（音譯）說，相較於4月的稀土管制措施主要針對稀土原材料，此次措施「直接鎖定半導體廠」，將所有用於生產先進晶片的核心耗材、靶材、磁鐵材料與製程演算列入黑名單。

他說，落入中國商務部出口管制範圍的產品包括蘋果自主研發的A18 Pro晶片、輝達H100 AI處理器與三星電子第9代V-NAND記憶體，他補充，這些晶片的生產可能延宕1到2季。

