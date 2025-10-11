中國稀土管制鎖定晶片供應鏈 艾司摩爾出貨恐延後數週

中國的稀土管制恐導致艾司摩爾出貨延宕。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博10日報導，在中國限制稀土礦產出口，美國以額外關稅以及軟體銷售管制反擊後，全球半導體產業鏈的相關企業正為貿易戰升級的衝擊做準備。

一名知情人士表示，稀土管制可能導致艾司摩爾（ASML）的出貨延遲數週。該公司是全球唯一生產最先進半導體機台的製造商。包含台積電、英特爾與三星電子等全球晶片製造巨頭都依賴艾司摩爾的設備生產半導體。

一家晶片公司高級經理說，該公司仍在評估潛在衝擊，而目前最明顯的風險是對晶片供應鏈至關重要的稀土磁鐵價格上漲。

另一家美國晶片公司主管說，該公司正急於確認哪些產品含有來自中國的稀土，並擔憂中國的許可要求恐導致供應鏈陷入停頓。

中國的新規要求海外企業在出口任何含有微量中國稀土的材料時，必須獲得批准，並明確表明，用於生產特定運算晶片，以及有軍事用途的先進AI研究的出口申請須逐案審批。

艾司摩爾、應用材料等公司出售的晶片製造設備尤其依賴稀土，因為其包含的高精度雷射器、磁鐵與其他設備都需要使用稀土材料。

一名知情者說，艾司摩爾正為供應中斷做準備，尤其因有項條款要求外國企業在再出口含中國稀土的產品前，須獲得中國批准。他透露，艾司摩爾正為替代方案，向荷蘭與美國盟友進行遊說。

美國喬治城大學「安全與新興技術中心」高級數據研究分析家費爾德戈伊斯（Jacob Feldgoise）說，「在半導體產業鏈中，中國的新出口管制可能對在晶片製造過程中使用到稀土化學品的晶片製造業者，以及將稀土磁鐵整合入設備的晶片工具製造商的影響最大」。

