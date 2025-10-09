智伸科9月營收6.69億元 年減8.22％

智伸科9月營收為6.69億元。（智伸科提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕智伸科（4551）9月營收為6.69億元，月增11.45％、年減8.22%；累計第3季營收19.4億元，季增6.21％、年減12.45%，智伸科積極推動越南新廠設置計劃，有望於明年第2季產能正式開出。

智伸科表示，儘管適逢汽車產業傳統暑休淡季，然在非汽車事業包括醫療、電子、 AI 伺服器及半導體等相關關鍵零組件的出貨力道持續提升下，助力整體產能稼動率保持在良好的水位，尤其是其他事業體（包括AI伺服器、半導體）事業的出貨暢旺。

請繼續往下閱讀...

累計1~9月營收達57.8億元，年增1.19％，展望第4季，AI伺服器、半導體、電子關鍵零組件的新舊產品已交替完畢，預期10月起將逐步恢復出貨動能。

加上第4季為傳統汽車產業銷售旺季，AI智慧醫療新客戶新訂單預期11月起逐步進入試量產，智伸科旗下多元產業客戶拉貨動能火力全開，有助今年第4季營運表現呈強勁成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法