王品、八方雲集、瓦城泰統9月營收一次看 連鎖餐飲業Q4看旺

連鎖餐飲業第四季業績展望樂觀。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖餐飲業營收出爐！王品（2727）集團9月自結合併營收17.5億元，較去年同期略減2.09%，其中台灣事業群營收14.4億元，年減1.1%、中國事業群營收3.1億元，年減6.41%，若還原人民幣營收，僅微減0.77%。

王品也公布第3季自結合併營收為58.39億元，年增1.5%，季增6.55%，創下單季次高紀錄，僅落後於今年第1季的59.5億元；累計1~9月合併營收為172.7億元，年增3.64%，持續堆高新紀錄。

以85°C崛起的美食-KY（2723）自結9月合併營收14.5億元，年減11%，若改以功能性貨幣分析（降低新台幣升值因素的干擾），9月營收較去年同期減少約5%，主因中國店數減少及月餅營收遞延至10月；累計前9月合併營收達137.73億元，年減2.06%。

鍋貼霸主八方雲集（2753）9月合併營收達7.21億元，年增7.36%；第3季合併營收達22.02億元，年增7.41%，創下單季歷史新高紀錄；累計前9個月合併營收達64.88億元，較去年同期成長10.11%，維持雙位數成長動能。

漢來美食（1268）9月營收為5.12億元，月增3.59%、年減1.46%；第3季營收14.67億元，季增3.64%，年增2.49%，創同期新高；今年雖受部分餐廳拓點與改裝影響，營業天數略有減少影響，累計前9個月營收46.17億元，年增4.31%。

亞洲藏壽司（2754）受惠於吉伊卡哇行銷戰發威，9月合併營收4.9億元，年增2.9%；第3季合併營收15.5億元，創下單季新高；累計前9月營收43.2億，年增5.3%，同創新高。

瓦城泰統（2729）集團9月營收4.56億元，年減8.65%，主要是9月假日天數較去年少1天，影響短期來客表現；累計1~9月合併營收達46.17億元，年減0.65%。

Q Burger饗樂餐飲（7797）9月自結合併營收為2.05億元，年增3.32%；累計前9月合併營收17.7億元，年增7.69%，營收成長動能主要來自全台展店新增效益，主題檔期新品「世界風味賞－港澳站」強勢回歸，引爆市場熱度推升整體業績成長。

開展餐飲（7789）受惠香港和中國上海等海外市場及自有品牌展現強勁動能挹注，9月自結合併營收1.7億元，年增13.71%，創歷年同期新高；累計前9月合併營收15.91億元，年增8.3%，同創歷史新高。

王座（2751）9月合併營收1.56億元，年增43.47％；第3季合併營收5.17億元、年增45.88％，創單季歷史新高；累計前3季合併營收12.81億元，年增率24.69％。

以宴會市場為主的御嵿國際（3522）9月合併營收達6724萬元，年減10.06%；累計前9月合併營收達8.15億元，較去年同期增加32.17%，隨中秋檔期與年底旺季來臨，全年可望維持高成數增長。

展望第4季，餐飲業者表示，10月有3個連續假期，且隨著周年慶與節慶旺季展開，11月可望普發現金1萬元，將帶旺第4季營收。

