中國一線城市消費崩跌！官媒喊話：別因感受不好就否定經濟形勢

〔財經頻道／綜合報導〕根據中國官方公布的數據顯示，中國一線城市的消費疲弱程度明顯高於全國平均水準。其中，北京市8月的社會消費品零售總額出現大幅滑落，較去年同期下跌達11.4%。分析指出，房價走低及企業裁員、薪資縮減等因素，是導致一線城市消費信心下挫的主要原因。

然而，中國官媒《人民日報》仍連日發表文章，呼籲民眾提振信心，更喊話「不要因感受不好就否定經濟形勢」，被認為有警告「不要唱衰中國經濟」之意。

據《法國國際廣播電台》報導，中國國家統計局最新數據顯示，8月份全中國社會消費品零售總額年增3.4，1至8月份，年增4.6%%。然而，一線城市的表現卻明顯偏弱，以北京為例，根據北京市統計局資料，8月社會消費品零售總額年減高達11.4%，累計1至8月年減5.1%，呈現出明顯的消費降溫趨勢。

相較之下，上海雖然在8月出現回升，社會消費品零售總額年增13%，但前8個月的累計增幅僅3.7%，仍低於全中國平均水準。

中媒《第一財經》引述經東集團首席經濟學家沈建光分析指出，中國消費市場正出現7大結構性分化，其中之一就是「一線城市的消費增速持續落後於其他線城市」。這一現象自2024年起愈加明顯，顯示大城市的消費動能正在衰退。

多位專家認為，一線城市消費疲軟的主因，包括房價下跌、企業裁員與降薪衝擊、部分行業仍受限管制，以及人口流出等問題，使整體社會消費活力下降。

然而，面對經濟形勢不樂觀，中國官媒《人民日報》連續5天發表文章，呼籲民眾提振信心，文章稱「一些轉型慢的傳統行業『日子可能難過一些』，但不能因為感受不好就否定整體經濟形勢。」其中〈深刻認識中國經濟長期穩定發展的內在邏輯〉一文強調，中共的長期執政能避免西方多黨制下的政策短視、朝令夕改，為中國經濟長期發展提供重要「穩定錨」。

另一篇〈科學客觀看待我國當前經濟發展態勢〉雖承認當前內需不足、物價疲軟、部分傳統產業經營困難，但同時警告社會「不能因部分人感受不好，就否定整體經濟形勢，不能只見樹木、不見森林。」

此外，《人民日報》10月5日發表長文〈從雙節假期看中國經濟新亮點新機遇〉，稱十幾億人在連假踏上旅途，尋找心中的「詩與遠方」，彰顯「流動中國」的蓬勃活力。

分析認為，《人民日報》密集發布此類樂觀報導，不僅意在壓制「唱衰中國經濟」的輿論，也有為中共20屆四中全會前輿論造勢的意味。

