外匯存底首度突破6000億美元 創歷史新高

外匯存底首度突破6000億美元創歷史新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布，9月底我國外匯存底突破6000億美元大關，達6029.43億美元，創下歷史新高紀錄，較8月底增加55.13億美元。此外，隨著台股屢創新高，根據央行統計，截至9月底外資持有國內股票與債券（按當日市價計算），連同新台幣存款餘額合計已逾1兆美元，達10397億美元，約當外匯存底的172%，兩項數據同樣刷新歷史紀錄。

央行外匯局局長蔡烱民指出，9月美元指數大致持平，主要貨幣升貶互見，對外匯存底的影響有限。外匯存底增加主要反映投資運用收益的挹注，以及9月部分交易日外資大舉匯入，導致新台幣匯價波動劇烈，央行進場調節（買匯阻升）所致。

根據金管會資料，上月外資本金匯入約90億美元，扣除股利與盈餘匯出後，央行統計外資淨匯入約45億美元。

全球外匯存底排名方面，中國以3兆3222億美元居首，日本以1兆1487億美元居次，瑞士為8928億美元，台灣則穩居全球第四大外匯存底國。

近期外媒報導，美國總統川普要求韓國以「現金」方式支付高達3500億美元的投資款，引發韓國流動性壓力，雙方並簽訂貨幣互換協議。外界關注，隨台美談判進入深水區，台灣外匯存底突破6000億美元是否會成為談判焦點。

對此，蔡烱民回應，央行並未參與台美經貿工作小組，也未接獲任何以外匯存底支應對美投資的討論或諮詢。

他強調，台灣與韓國情況不同，台灣經常帳順差超過千億美元，長期累積海外資產約3兆美元，扣除外資持有台股的淨負債後，國人海外資產仍達1.5兆美元，其中多為企業持有，可用於對外投資，顯示資金來源充足、流動性無虞。

針對美方要求韓國每月揭露外匯干預數據，是否增加台灣央行壓力？蔡烱民表示，這屬於透明度議題，美國財政部半年公布的匯率報告中也有相關討論，台美之間保持溝通，但目前並未調整作法。

他強調，美國財政部的重點在於「是否以政策手段干預匯率以取得不公平貿易優勢」，而台灣央行的匯市操作具「雙向性」，僅在市場波動過大時出手維穩，並非單向干預。一直以來央行與美國財政部保持良好溝通，美方理解台灣的政策立場。

