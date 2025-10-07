台積電贈2奈米含藏頭詩晶圓市府展示 陳其邁：還刻有奈米級線路

台積電送給高雄首片2奈米晶圓片的藏頭詩，直指「大南方新矽谷」。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台積電高雄首座2奈米廠年底前量產，日前致贈首片紀念晶圓給高雄市政府，晶圓上除了刻有編碼「K1A001.00」，還帶有藏頭詩直指「大南方新矽谷」，市長陳其邁今（7）日在議會受訪表示，除了藏頭詩，還刻有奈米級的線路，今天起已放在市府四維行政中心中庭展示。

民眾參觀台積電2奈米晶圓片和上頭刻的藏頭詩。（記者李惠洲攝）

陳其邁表示，非常感謝台積電贈送的第1片的2奈米先進製程12吋晶圓的晶片，對於台積電或高雄來講都意義重大，市府與台積電的合作，不管是設廠或者是整個籌設的裝機等進度都超前，也希望未來的5座廠都能夠非常的順利，也因應全球在整個AI等各方的應用的佈局。

陳其邁說，台積電贈送的晶片裡面，除了有藏頭詩之外，還可以再看得更仔細一點，裡面包括一些刻奈米級的線路，稍微仔細能夠看得清楚，現在放在市府的中庭，因為都是市民共同的期待。

台積電給高市的2奈米晶圓片，目前放在高市府四維行政中心中庭展示。（記者李惠洲攝）

陳其邁表示，台積電1個廠大概到1200到1500左右的員工，5座廠約有6、7000人的工作機會，包括供應鏈的廠商、周邊的服務等，大概會有6萬人的工作的機會，代表高雄城市轉型邁向一個新的里程碑，如果從嘉義到台南、高雄、屏東，就會是全球最完整的半導體的生態系，市府也會持續擴大半導體的供應鏈廠商，也進一步加強在先進封裝設備的整個產業佈局。

