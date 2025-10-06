自由電子報
強強聯手劍指輝達 超微結盟Open AI 每年可增獲利數百億美元

2025/10/06 20:54

超微將與Open AI簽訂多年期協議供應人工智慧晶片，該協議將為其帶來每年數百億美元的淨收入。（法新社）超微將與Open AI簽訂多年期協議供應人工智慧晶片，該協議將為其帶來每年數百億美元的淨收入。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕超微（AMD）週一（6日）表示，將與ChatGPT製造商Open AI簽訂多年期協議供應人工智慧晶片，該協議將為其帶來每年數百億美元的淨收入。超微也向OpenAI發行了認股權證，允許這家人工智慧公司購買最多1.6億股的超微普通股，約占公司總股本的10%。

Open AI將獲得超微10%股權

該交易為OpenAI提供了一個入股超微的機會，超微是輝達強大競爭對手之一，也是對超微人工智慧晶片和軟體的有力支持。超微股價在盤前交易中上漲逾23%。這項協議對總部位於加州聖克拉拉的AMD來說是一個利好消息，該公司此前一直被競爭對手輝達甩在身後。

超微執行副總裁Forrest Norrod週日對路透表示：我們認為這筆交易無疑具有變革性，不僅對超微而言，而且對整個行業而言也是如此。

該協議涵蓋從2026年下半年開始的幾年內部署數十萬個超微的AI晶片或圖形處理單元 （GPU），相當於6千兆瓦。

超微表示，OpenAI將從明年開始基於其即將推出的MI450系列晶片建設一座1千兆瓦的設施，並將於屆時開始確認收入。

超微高層預計，這筆交易每年將帶來數百億美元的淨收入。他們表示，由於該協議的連鎖反應，超微預計4年內將從OpenAI和其他客戶那裡獲得超過1000億美元的新營收。

