自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Costco也搭台積電列車！與2家知名酒店將進駐鳳凰城廠周邊

2025/10/06 14:27

美媒報道，好市多參與美國鳳凰城台積電週邊的綜合用途開發計劃，一些新酒店也將進駐。（示意圖，歐新社）美媒報道，好市多參與美國鳳凰城台積電週邊的綜合用途開發計劃，一些新酒店也將進駐。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報道〕好市多（Costco）一家分店和旗下酒店宣布，參與美國亞利桑那州北鳳凰城台積電工廠週邊的綜合用途開發項目。

美媒報道，鳳凰城東北台積電週邊的綜合用途開發計劃已開始形成，新協議也已簽署，將有一家好市多商店和一些新酒店將進駐。

Mack Halo Vista LLC公司宣布，萬怡酒店（Courtyard Marriott）和萬豪（Residence Inn）將與Costco以及Halo Vista的另一個汽車商城一起，成為Halo Vista的一個綜合開發項目，佔地2300佔地，位於17號州際公路和Dove Valley Road交界處附近。

Halo Vista將打造架構台積電1650億美元晶圓廠的核心樞紐，將其定位為「城中之城」，以幫助吸引人才並帶動區域發展。

該工程最終完成後，預計開發面積達3,000萬平方英尺，涵蓋工業、零售、辦公、研發、飯店、住宅及醫療空間。此專案合作夥伴包括Mack房地產集團、McCourt合夥公司，以及Common Bond開發集團。

Mack Halo Vista LLC總裁Chris Janson在新聞稿中表示：“確認第一階段的酒店和零售用戶，這對今天的Halo Vista來說是一個重要的里程碑，它關係到我們的項目能夠提供急需的服務，以支持不斷發展的台積電生態系統，同時將繼續重點支撐我們整體規劃的橫向基礎設施。”

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財