Costco也搭台積電列車！與2家知名酒店將進駐鳳凰城廠周邊

〔財經頻道／綜合報道〕好市多（Costco）一家分店和旗下酒店宣布，參與美國亞利桑那州北鳳凰城台積電工廠週邊的綜合用途開發項目。

美媒報道，鳳凰城東北台積電週邊的綜合用途開發計劃已開始形成，新協議也已簽署，將有一家好市多商店和一些新酒店將進駐。

Mack Halo Vista LLC公司宣布，萬怡酒店（Courtyard Marriott）和萬豪（Residence Inn）將與Costco以及Halo Vista的另一個汽車商城一起，成為Halo Vista的一個綜合開發項目，佔地2300佔地，位於17號州際公路和Dove Valley Road交界處附近。

Halo Vista將打造架構台積電1650億美元晶圓廠的核心樞紐，將其定位為「城中之城」，以幫助吸引人才並帶動區域發展。

該工程最終完成後，預計開發面積達3,000萬平方英尺，涵蓋工業、零售、辦公、研發、飯店、住宅及醫療空間。此專案合作夥伴包括Mack房地產集團、McCourt合夥公司，以及Common Bond開發集團。

Mack Halo Vista LLC總裁Chris Janson在新聞稿中表示：“確認第一階段的酒店和零售用戶，這對今天的Halo Vista來說是一個重要的里程碑，它關係到我們的項目能夠提供急需的服務，以支持不斷發展的台積電生態系統，同時將繼續重點支撐我們整體規劃的橫向基礎設施。”

