黃仁勳台南永康大啖牛肉 民眾爭索簽名來者不拒

〔記者劉婉君／台南報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7）日下午搭乘專機飛抵台南，到南部科學園區參觀台積電3奈米廠後，晚間到永康區的劉家莊牛肉爐與台積電董事長魏哲家等人餐敘，大啖牛肉，許多民眾看到黃仁勳，紛紛索取簽名，黃仁勳來者不拒，讓民眾相當興奮。

黃仁勳與魏哲家等一行人到永康吃牛肉爐，不少現場民眾看到2人相當驚喜，後續還有不少民眾聞訊而來，等候與黃仁勳合照。

輝達執行長黃仁勳（右2）與台積電董事長魏哲家（左1）等人餐敍後步出餐廳。（記者劉婉君攝）

1名高中生於店外拿著用英文寫了「我是一名高中生，你是我的偶像，我每天都看你的影片」的板子，希望黃仁勳可以為他簽名，黃仁勳看見之後，將該名高中生叫入店內，在學生的衣服上簽名，2人並合影，讓高中生開心不已。

黃仁勳也送牛肉肉燥飯給民眾品嚐，之後並前往中西區知名的莉莉冰果店外帶冰品。台積電則送給黃仁勳永康大灣進福花生糖和安平永泰興蜜餞。

黃仁勳為民眾簽名。（記者劉婉君攝）

