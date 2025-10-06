黃金突破3900美元 再創歷史新高

黃金週一（6日）站上3900美元大關。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府關門帶來的避險需求，加上美國聯準會（Fed）進一步降息預期帶來的動力，金價在週一（6日）亞洲早盤走高，飆升至每盎司3900美元以上，再創新高。

12月交割的黃金期貨漲0.7％，至每盎司3935美元；現貨黃金則漲0.6％，報每盎司3910.09美元。受到美國總統川普（Donald Trump）為市場帶來的龐大經濟、地緣政治不確定性的刺激，金價今年已飆升近50％，Fed的降息週期也為金價提供了助力。

美國政府在週日進入停擺的第5天，兩黨仍沒有任何妥協的跡象，國會談判持續處於僵局，共和黨和民主黨在醫療補貼和臨時資金問題上僵持不下。

在政府關門的影響下，非農就業數據和消費者物價指數（CPI）延後公布，聯準會在10月底會議前沒有太多參考資料。FedWatch目前預測，本月降息1碼（0.25個百分點）可能性為97％，12月再次降息可能性為85％。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，團隊預期聯準會將進一步降息，這應該會在未來幾個月進一步支撐金價，預計黃金價格將在今年底突破每盎司4000美元大關。

