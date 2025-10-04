「鈔」能力！超級富豪1年花8.8兆買奢侈品、最愛是它

統計顯示，超級富豪去年在奢侈品的支出高達2900億美元。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據財富情報公司Altrata的最新報告，超級富豪（資產超過3000萬美元的人，約台幣9.1億），去年在奢侈品的支出高達2900億美元（約台幣8.8兆）。豪華交通工具佔支出的大部分，超級富豪們在這一領域花了1295億美元（約台幣3.9兆），其中豪車花費達1009億美元（約台幣3.06兆）。

《商業內幕》報導，超級富豪佔全球百萬富翁總數的1%，佔全球總人口的0.006%，但他們的財富規模卻非常龐大，累積財富近60兆美元（約台幣1824兆），約佔所有百萬富翁財富的三分之一。其中，馬斯克和甲骨文創辦人埃里森（Larry Ellison）等商業領袖的財富淨值都超過了12位數（美元）。

豪華交通工具佔據了他們支出的大部分。超級富豪們在這一領域投入1295億美元，其中豪華轎車花費1009億美元，私人飛機和遊艇花費286億美元（約台幣8694億）。

Altrata發現，另有1156億美元（約台幣3.5兆）用於購買小型奢侈品，例如珠寶、手錶、時裝、美酒和家具；美術品也是超級富豪的支出之一。

