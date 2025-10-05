社宅招租大潮》2029年全台社宅完工數達10萬戶

台北社宅「延吉好室」建築外觀。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕3年社宅完工數大增1.6萬戶。根據內政部不動產資訊平台最新彙整，截至今年8月底為止，全台社宅完工數量達3.6萬餘戶，對比2022年的2萬戶，3年大增1.6萬戶，進一步彙整全台預計在2029年前完工的社宅數量，粗估高達6萬戶，房產業者指出，由此來看2029年全台社宅完工數量可達近10萬戶，相當於社宅供給水龍頭將大開。

根據最新統計，目前六都已完工社宅數量以台北市最多，有1.53萬宅，其它五都則全數未達1萬宅，若加計2029年前預計完工的社宅數量，台北市、新北市以及高雄市等三都在2029年時，粗估社宅數量均會超過2萬戶，而桃園市、台中市以及台南市則全數超過1萬戶。

請繼續往下閱讀...

國家住宅與都市更新中心指出，目前中央、地方各自有負責的社宅招租系統，中央負責招租的社宅來源主要是中央自己興建以及公辦都更案分回社宅部分，而目前興建中的社宅因颱風等各項因素，在合法展延之下，通常會比目前統計表上的預計完工時間再延遲一些時間，不過，社宅一旦報竣工，就會啟動招租作業。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，未來幾年社宅進入大量供給量，將是租屋族的福音，也是中央與地方政府通力合作的碩果，能讓無殼蝸牛更容易租得到、租得起。在社宅供給湧現、薪資所得持續提升下，居住負擔可望獲得舒緩。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，社宅新建量往10萬戶大關邁進，等於與先進福利國家相比，有一定的存量可供住宅政策運用，但租賃、買賣是否在性質、偏好、區域有一定的替代性，以及後續的管理、服務、營運挑戰，甚至建築開發的創新引進示範效果，對住宅市場來說，是衝擊也是商機。

