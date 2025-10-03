大樂透頭獎連5摃 中秋加碼100萬獎開出8組

今晚大樂透頭獎連5摃，加碼100萬獎開出8組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（3日）開獎的大樂透，頭獎連5摃，預估下期（7日）大樂透頭獎累積金額上看1.9億元；大樂透加碼100萬獎項則開出8組，總中獎注數為9注，其中7組為單注中獎、各得100萬元，1組為2注均分、各得50萬元。台彩表示，大樂透中秋加碼100萬獎項還有27組未開出，將於下期繼續加開。

本期大樂透中獎號碼「04、18、36、40、41、43」，特別號「29」；49樂合彩中獎號碼「04、18、36、40、41、43」。本期今彩539中獎號碼「10、16、19、21、28」；39樂合彩中獎號碼「10、16、19、21、28」。本期3星彩中獎號碼「779」；4星彩中獎號碼「8479」。

台彩中秋加碼4.5億元，自9月15日起3星彩及4星彩連續24期壹獎獎金翻倍；9月16日起大樂透加開100組100萬元；9月27日起連續16天「BINGO BINGO賓果賓果」的「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼；39樂合彩也自9月29日起連續24期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

