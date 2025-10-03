台灣人壽理賠缺失 遭金管會開罰120萬

台灣人壽遭金管會開罰120萬元。（資料照，業者提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕中秋節前夕，台灣人壽保險公司遭金管會開出一張罰單。金管會今天（３日）表示，由於台灣人壽辦理保險理賠作業，未依保單條款約定給付出院療養保險金、手術療養保險金或無理賠增值保險金、對於已罹患重大傷病應即行終止契約之保單有溢收保險費，以及對於賠付重大傷病保險金前適逢續期保費扣款日，未於理賠時併予退還溢收之保險費，上述相關缺失，依保險法第171條之1第5項規定，核處新臺幣120萬元。

金管會今天表示，依保險法第148條之3第2項授權訂定之「保險業招攬及核保理賠辦法」第8條第3款第2目規定，保險業內部之理賠處理制度及程序，應明定不得有未依保險商品內容、予以評估並簽署理賠之情事，並應依同辦法第17條規定確實執行；不過，台灣人壽辦理理賠作業時，因控管機制欠周延，致有沒有依保單條款約定評估應給付之保險金項目，或有溢收保險費而未退還等情事，核屬未落實執行內部理賠處理制度及程序，且已影響保戶權益，且違反「保險業招攬及核保理賠辦法」第8條第3款第2目及第17條規定

金管會表示，對台灣人壽辦理保險業消費者保護作業專案檢查報告，所列缺失事項，核有違反保險法相關規定，因此，依保險法第171條之1第5項規定，核處新臺幣120萬元罰鍰。

