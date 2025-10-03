北市府另拋2處挽輝達 T12購地成本高、松機南側須公開招商

T17、T18地上權移轉問題卡關，導致輝達興建總部產生更多變數。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台北市北投士林科技園區T17、T18地上權移轉問題卡關，導致輝達興建總部產生更多變數，據悉，台北市政府拋出同樣是北士科的T12以及周邊私人土地，還有另一塊位於松山機場南側土地選項。對此，房產業者指出，前者有私人產權，若要整塊地買下，取得成本勢必比地上權高出許多，後者則是國防部土地，即便輝達有興趣，北市府並不能直接圈地給輝達，同樣存在「圖利」問題，輝達必須經過公開招標方式，並擊退其他競標者才能取得，因此，仍存在變數。

熟悉政府招商作業的商仲業者指出，T17、T18要有解，最大關鍵還是台北市政府是否有突破法令的決心，如果真的不行，解約重新招標，可以採最有利標方式招商，在招商條件中規劃吸引國際企業投資有加分的機制，而同樣招標方式也適用在松機南側案。但是，直接買下私有地的成本較高，預期輝達考慮的機會不大，而且該商仲表示，輝達來台北是設立總部是「圖利」台灣經濟，期待台北市政府以更大的格局處理本案。

請繼續往下閱讀...

商仲業者建議北市府格局放大點

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，北士科住宅用地每坪地價行情在2021年就超過200萬元，產專用地每坪行情落差不大，而T12的土地面積約6500平方公尺，若加上一旁私人土地整合到3公頃以上，扣除T12面積要透過公開招商方式取得，一旁的其它私人土地若依照市價買入，推估光是購地成本就超過140億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法