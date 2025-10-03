輝達總部瀕破局？若不進駐 北士科房價被打回原形

輝達總部設立案若破局，北士科短期房價恐打回原型，成交價量跟著大環境景氣同步滑落。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕若輝達進駐北士科T17、T18興建總部破局，房產業者認為，對於區域房市多少會造成影響，尤其以目前房市買氣低迷氛圍，小坪數可能還有人願意接手，但是中、大坪數因總價過高，首購族買不起、有錢人不會買，勢必要經過「讓利」才有機會出場。

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，倘若輝達在北士科興建總部一事破局，對於北士科中、大坪數的住宅來說衝擊較大，因為總價設定面臨首購族買不起、有錢人不會買的區間，倘若未來脫手，要大幅獲利的可能性不高，甚至可能平盤或是讓利才能出場。

北士科長線房價仍具潛力

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，輝達總部若破局，甚至連T12也不考慮，琵琶別抱換到其他區域、縣市，北士科短期房價恐打回原型，成交價量跟著大環境景氣同步滑落。但以長期而言，因國內以科技產業掛帥的新發展區還沒有失敗的案例，倘若科技產業能夠強勢成長，依然能撐起北士科長線發展動能，整體而言是短空長多。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，北士科目前進駐的企業數量不多，興建中的金仁寶總部，預計在2027年才會完工，然而隨著今年傳出輝達要在北士科設立總部的消息後，帶動北士科辦公室價格上漲，不少預售個案銷售情況表現亮眼，其中也有不少買家是看好輝達進駐後，北士科成為重要科技聚落的優勢。

若進駐破局，則北士科的發展就會重回基本面，對於企業來說，區域交通、生活機能，商圈成熟度、價格，重新審視北士科與其他台北市幾個重要科技聚落，例如南港與內科之間孰優孰劣。

