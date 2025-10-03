注意！下週國內汽柴油持平或漲0.1元

下週油價可能持平或調漲0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意！下週國內油價汽油、柴油價格可能不調整，或調漲0.1元。

國際油價受到美國商用原油庫存增加，及伊拉克庫德自治區恢復石油產出而下跌。

中油累算至10月2日的調價指標7D3B週均價為67.59美元，較上週（69.55美元）下跌1.96美元。本週新臺幣兌美元匯率為30.445元，較上週（30.370元）貶值0.075元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.3元、柴油調降0.1元。

中油公司啟動雙平穩措施，預估下週油價汽油、柴油價格可能不調整或調漲0.1元。

若按照預估，下週國內油價參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2或27.3元、95無鉛汽油每公升28.7或28.8元、98無鉛汽油每公升30.7或30.8元、超級柴油每公升26.1或26.2元。

實際調整金額有待本週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

