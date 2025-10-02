科技股分析師：AI浪潮下 只有「這2檔股票」值得買進長期持有

科技和汽車業分析師奈格（Chris Neiger）指出，在AI浪潮下，目前值得投資並持有數年的股票只有輝達（Nvidia）和台積電2檔。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》 的科技股分析師奈格（Chris Neiger）9月30日撰文指出，尋找成長股的投資人現在可能被玲瑯滿目的選擇弄得眼花撩亂，許多公司正利用人工智慧（AI）等大趨勢來獲利，刺激業績成長。但並非所有高價股都值得買進並長期持有，包括目前一些看似贏家的AI股，目前值得投資1000美元（約新台幣30450元）並持有數年的股票只有輝達（Nvidia）和台積電2檔。

奈格寫道，AI需要先進的處理器來持續學習和改進，這正是輝達的優勢所在。據估計，輝達在AI資料中心先進處理企的市占率高達95％，這個領先優勢短期內難以被超越。

即使未來幾年因企業依賴現有的AI基礎設施，有些支出會放緩，但大型科技公司需要升級或提升競爭優勢時，仍可選擇輝達的處理器。正因如此，輝達管理階層預估，從現在到2030年，科技公司將在新資料中心投資4兆美元（新台幣121.8兆元）。

輝達在AI資料中心處理器領域的巨大領先地位，以及未來幾年預計用於進一步升級和推廣AI的支出，投資輝達似乎是明智之舉。但需要注意的是，輝達過去3年高達1300％的漲幅，不太可能複製。

奈格指出，台積電是全球最大晶片製造商，預計全球90％的先進處理器都是由它生產。台積電與輝達在AI中獲益的方式類似，因為他們都是大型科技公司的首選。若Meta（臉書母公司）和Alphabet（Google母公司）想要晶片，可能會找台積電生產。同樣的，當輝達希望將其設計的晶片轉為實體晶片時，通常也要找台積電。因此，無論誰試圖在AI領取得優勢，台積電都能從AI相關的晶片需求中獲益。

此外，台積電持續投資最新、更先進的製程，使其在競爭中脫穎而出。競爭對手三星電子最近坦承，該公司正在落後台積電。與此同時，花旗分析師在最近1份有關英特爾的投資人報告中指出，英特爾的晶圓代工技術落後台積電好幾年。

由於台積電的競爭優勢，公司管理階層表示今年的AI加速器收入將翻倍，也就不足為奇了。若台積電繼續保持晶片製造業的領先地位，未來幾年將繼續成為投資人從AI成長中獲益的絕佳投資對象。但奈格也提醒，與輝達相同，台積電股價不太可能複製過去幾年的漲勢。

