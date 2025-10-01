高通改採安謀最新「V9」架構！ 與聯發科、蘋果競爭加劇

高通旗艦晶片改採安謀V9架構。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透1日報導，知情人士透露，高通旗艦晶片已改採安謀（Arm）最新一代、可提升人工智慧（AI）效能的運算架構，以期使高通的晶片更能與聯發科、蘋果的產品競爭。

報導說，這項決定部分解決了高通與安謀是否以及如何繼續合作的問題，去年兩家公司爆發一場激烈的法律訴訟，安謀還曾威脅取消對高通的關鍵授權。此舉也將提振安謀的營收，因其對新技術的索費更高。

高通上週推出新一代個人電腦與手機晶片。兩名知情者指稱，有別於前幾代的產品，高通的新晶片將使用稱為「V9」的安謀運算架構第9版，該版本包含多項改進，以協助晶片能更好地處理從聊天機器人到圖像生成器等任務。

高通的競爭對手聯發科已公開證實其採用安謀的V9架構。多數分析師認為，蘋果也採用V9架構。該技術被稱為指令集架構，是控制哪類應用程式（app）可以在中央處理器（CPU）運作的基礎技術。聯發科的手機晶片市占率一度超越高通。

高通拒絕透露其最新晶片採用的技術，安謀也拒絕對此發表看法。

Seaport Research Partners半導體分析師高德伯格（Jay Goldberg）指出，高通此舉能提振安謀多少營收，實難估算，因為高通雖獲得安謀的運算架構授權，但許多晶片是自己設計，而非向安謀購買設計元素。

他說，高通此舉之所以引人關注，是因為兩公司的法律戰尚未完全結束。不到1年前，安謀還威脅將取消對高通的關鍵授權，儘管之後撤回該威脅。

