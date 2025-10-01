電器公會號召捐贈1500件全新家電 經部推「災後商家設備汰換補助」

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，為協助災後重建，中華民國淨零AI智慧家電協會暨台北市電器商業同業公會號召國內外超過22個知名家電品牌、捐贈1500件全新家電，並提供受災戶空調、冰箱等電器的「免費到府檢測」服務，總價值逾1700萬元；另經濟部也提供「災後商家設備汰換補助」，設備補助最高5萬元。

經濟部次長賴建信表示，這次樺加沙颱風重創花蓮，公會再次號召業者自主發起援助行動，令人感佩，前進指揮所已整合中央與地方資源，全力推進家園清理，後續待電器業者所捐贈的家電運抵後，就可以進一步讓居民恢復正常生活，這份支持讓人深刻體會「安心的日常」所帶來的幸福，經濟部代表政府向公會及業者表達敬意與感謝。

本次援助核心內容，包含為災區民眾提供空調、冰箱、洗衣機等家電的「免費到府檢測」服務，若家電經檢測後有維修需求，更換零件的費用也將享有平均7折的優惠。此外，各品牌更踴躍捐贈超過1500件全新家電。

淨零AI智慧家電協會暨台北市電器商業同業公會理事長廖全平指出，捐贈物資仍在增加中，業者以實際行動，協助災民盡速恢復生活常軌。捐贈物資內容包含洗衣機丶電冰箱、液晶電視、各式風扇、空氣清淨機、微波爐、節能熱水瓶、鍋具組，以及電子鍋、烤箱等多樣廚房家電，此外知名家電品牌更加碼提供購機5折，皆是災後家庭最迫切需要的民生必需品。

經濟部商業署表示，除公協會捐贈的家電用品外，受災店家及攤商如有購置節能電器設備需求，可申請經濟部「災後商家設備汰換補助」補助購置金額50%、最高5萬元的設備補助，有需求店家可至線上申請，申請期間至今年12月31日下午５時止。

