兒子買房全靠岳父母援助！68歲退休勞工「一原因」鬱結難消

〔財經頻道／綜合報導〕對許多人來說，購屋是人生的重要里程碑。但在籌措資金的過程中，往往會把父母的經濟狀況照得一清二楚。本該是值得開心的喜事，卻可能讓父母意識到自己在家庭中的位置與局限。日本一名68歲男子林健司（化名）已經退休，他唯一的兒子達也（38歲，化名）已經結婚5年，現在在東京一間IT企業上班，但在事前完全不知情的狀況下，達也卻突然說買房了，資金還是岳父母贊助，這讓健司心裡猛地一刺，這個無能為力的事實，讓他既難過又不甘心。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，健司3年前從一間中間製造商工作到退休，目前與妻子兩人依靠年金與退休金過著平穩的日子。獨子達也結婚5年來狀況和諧，對健司而言，兒子並無太多需要操心之處。

結果某天晚上吃過晚飯後，達也打來電話：「爸，最近好嗎？其實啊，我們買了房子。下個月就要搬家了，等安頓好，請你一定要來看看。」聽到兒子買了房子，健司當然替兒子高興。但健司和太太事前完全不知情，甚至連「我們正在考慮買房」這樣的話都沒聽過，一時之間感到錯愕。

深入了解後才知道，這套新成屋將近1億日圓（約2094萬元新台幣），對年收入約700萬日圓（約146萬元新台幣）的達也來說，已經超過負擔能力，之所以能夠買下，是因為岳父岳母主動伸出援手，才讓這筆人生中最大的支出得以完成。

達也說：「我原本覺得根本不可能負擔得起東京的房子，但岳父岳母說『錢的部分我們會支援』，事情才會進展這麼順利，真的很感謝他們。」

聽到這番話，健司心裡一陣刺痛，由於沒有任何商量，等同於被告知「不需要依靠你們」。而就在自己毫不知情的情況下，女方家庭已經付出了巨額資助，幫助兒子完成了人生最大的一筆購屋決策，這種現實讓他始終鬱結難消。

健司夫婦1個月後受邀到兒子的新居參觀，這套新建成的東京公寓，比他們想像中更寬敞氣派，兒子的岳父母也在場，氣氛融洽，但健司的心情卻怎麼也放不開。

兒子和媳婦一再向岳父母表達真心的感謝，他卻覺得自己變得渺小。自己從有限的積蓄裡拿出的10萬日圓（約2.094萬元新台幣）新居賀禮，在當下顯得格外蒼白無力。

健司表示：「問題不僅僅是金錢。我終究沒能以父親的身份成為兒子的後盾。這個事實既讓我感到無力，也讓我覺得懊悔。我就像個局外人，彷彿和兒子之間形成了一道深深的鴻溝。」

報導提到，像健司這樣，因為經濟拮据而無法在孩子購屋時提供援助，因而感到寂寞或被疏離的父母，恐怕不在少數。根據日本政府數據，買房自備款來源內，來自父母贈與的平均金額是141萬日圓（約29.52萬元新台幣），雖然不算高，但足以顯示「父母出手幫忙」並非少數案例。而贈與父母的平均年齡則是71.3歲，代表許多靠年金生活的高齡者，依然願意將省吃儉用存下的錢挪出來，幫助子女買房。

報導認為，孩子一方對「父母援助」的期待，與父母一方「想幫卻無能為力」的現實，兩者之間的落差，正是不少家庭心結的來源。隨著「老後必須靠自助努力」的觀念越來越被強調，像健司這樣的情況，或許只會越來越多。

