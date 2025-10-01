擁有840萬存款、月領4.62萬！7旬夫妻因兒「1通電話」陷「8050」悲歌

擁有840萬存款、月領4.62萬，7旬夫妻因兒子「1通電話」，不僅平靜生活改變，經濟也亮起紅燈。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有4000萬日圓（約新台幣840萬）存款、月領22萬日圓（約新台幣4.62萬）退休金的7旬夫妻，原過著安逸的退休生活，然而去年接到47歲兒子的電話，從此，不僅平靜生活徹底改變，且因兒子無法自食其力，加上老伴生病，讓其經濟亮起了紅燈。

專家表示，松本一家的情況是日本日益嚴重的社會問題的一個例子，即“8050問題”，即接近80歲的父母必須撫養50歲左右的孩子。

日媒《THE GOLD ONLINE》松本健一（化名，75歲）和妻子富美子（化名，72歲）因去年春天，47歲的兒子徹（化名） Toru（47 歲）1通電話：“爸爸媽媽……說實話，我要離婚了。我能回我爸媽家住一段時間嗎？”生活徹底改變。

徹屬於經歷就業冰河期的一代，畢業找工作時，他申請了100多家公司，卻始終沒有找到工作，好不容易進入的那家小企業也破產了，之後，他不斷跳槽，到了45歲也沒找到1份穩定的工作，就因失業問題，導致徹與妻子離婚。

「我知道我兒子很失敗，但他那一代在就業冰河期過得非常艱難，」健一說。富美子也收留了兒子，說：“我想幫他在家裡重新站起來。”

然而，即使回到父母家，徹的求職之路依然坎坷，他曾在便利商店做過夜班，做過保安，也曾在倉庫工作過。找到的每１份工作，他都只能做3到6個月就辭掉。他給出的理由有很多，例如“人際關係不好”和“體力跟不上”，最終，他只能待在房間裡更長時間，無法承擔家庭生活開支。

以前，夫妻兩人每個月的生活費就20萬日圓（約新台幣4.2萬元），加上兒子的加入，每個月的生活費增加到26萬日圓（約新台幣5.46萬元），他們已經無法再靠退休金過活，現在每個月都要動用積蓄。

就在這時，健一因腎臟病住院了，他們一直擔心他的腎功能，也一直注意飲食，但壓力和其他因素導致他的病情惡化，由於徹無法自食其力，健一的病情突然加劇了他們的經濟壓力。

專家表示，8050問題的根源在於「就業冰河期」世代的存在。這一代目前年齡在41歲至55歲之間，他們在1993年左右至2005年左右經歷了嚴重的就業困境。

許多冰河時期兒童的父母都處於這種困境，希望盡可能地幫助他們重新振作。然而，如果1位領取退休金的父母有1個40多歲卻失業的孩子，家庭預算很可能會面臨巨大的赤字。

松本家就算有4000萬日圓的積蓄，終究會花光。而且，如果像健一一樣患有慢性疾病，不僅需要持續的醫療費用，還需要考慮未來的照護費用，因此，建議在身體健康風險不斷增加前，盡快讓徹獨立生活，而非依賴父母的贍養過活。

