LTN經濟通》癌藥貴不可攀「孟藥」成搶手貨

圖為1位藥師，從1家仿製藥店的貨架上取下藥品。（法新社資料照）

癌症用藥費用驚人

〔財經頻道／綜合報導〕近幾年台灣銷售金額最高藥物排行，前3名均為癌症用藥，不過先前有媒體報導，肺癌患者因為原廠藥遲遲沒納入健保，原價實在太貴，不少人轉向「孟藥」（即在孟加拉或印度生產的學名藥），但在帶來希望的同時，卻也潛藏品質與安全風險。

根據台灣銷售金額最高藥物，肺癌標靶藥「泰格莎」多年來皆位居首位，年度銷售金額達38億餘元；癌症免疫藥物「吉舒達」排名第2；第3名「癌思停」與第4名「賀癌平」，均用於治療乳癌。

綜合媒體報導，以第1名「泰格莎」來說，每顆健保藥價為3150元，換算每月得花費近9萬元，一旦開始服用就得持續用藥不可中斷，若不符合健保用藥資格者，自費藥價約比健保金額多出百分之10，每顆約落在3500元。

去年10月，健保擴大給付「泰格莎」適用對象，只要是第4期的肺癌患者皆能用藥，也大幅增加用藥量，但在此之前，泰格莎剛在台灣上市時，1天1顆80毫克，要價1萬4000 元，八週就要吃掉約1台國產車的錢。

許多患者可能需要因為自費購買昂貴的藥品，改而尋求所謂的「孟藥」。示意圖。（彭博資料照）

孟加拉產學名藥價格僅原廠1/10

許多患者可能需要因為自費購買昂貴的藥品，改而尋求其他相對便宜來源。這時候，最具爭議的就是透過網路代購所謂的「孟藥」就出現了。在這條灰色鏈條裡，孟加拉不僅扮演合法學名藥生產國的角色，也成為某些仿冒／假藥網絡的製造基地。

這類仿製藥主要來自孟加拉、印度等國，由於當地在特定條件下可合法生產學名藥，藥價僅為原廠藥的5分之1甚至10分之1，因此成為部分病患的「救命希望」。

孟加拉以低成本仿製藥聞名於世，被稱為「窮國藥廠天堂」。根據《Pulitzer Center》專題報導，孟加拉政府早在1980年代實施國家藥品政策（National Drug Policy），扶植本地藥廠生產學名藥，使當地藥價大幅下降，也為低所得國家提供廉價藥源，使這條「黑市」，意外成為「高毛利事業」。

中國媒體《證券時報》曾報導，孟加拉在過去幾十年中，逐漸建立起製藥能力，尤其在學名藥與仿製藥市場具有競爭優勢。舉例來說，孟加拉公司Beximco就成為全球首家公開銷售瑞德西韋（Remdesivir）仿製藥的公司之一。

工人在孟加拉的1家學名藥廠的生產線上，包裝藥片。（彭博資料照）

「孟藥」品質參差不齊

不過「孟藥」並非所有產品都經過台灣或歐美藥監單位核准進口使用。衛福部食藥署曾多次提醒，部分民眾透過非正規管道購買的孟藥或印度藥，可能為假藥或品質不符標準的產品。

這些藥物若含量不穩定、不純或製程不當，恐不僅無效，還可能造成嚴重副作用或延誤治療。

不過隨著市場擴張與監管不足，問題也浮現。根據《Nature》旗下《Scientific Reports》研究團隊對達卡市面藥品進行抽樣調查，約 9.5% 的藥品樣本被認定為次標（substandard）或偽劣（falsified），這代表近1成藥物可能劑量不足、成分錯誤，甚至完全無效。

市面流通的「孟藥」良莠不齊，在合法與非法之間，有些不法業者開始利用制度漏洞、監管薄弱或跨境物流盲點，從事偽藥或貼牌代工。

如同電影《我不是藥王》劇情，許多病人因為買不起藥，因此選擇購買其他國家的藥物作為替代。但有不肖業者看準這個「商機」，從中國製作假藥，送往孟加拉、印度等地，再賣回中國，甚至賣到台灣。

有媒體揭露，中國制假者常貼上孟加拉或印度藥廠標籤，以包裝與宣傳混淆原廠與仿製廠之間的界線。示意圖（彭博資料照）

中國參一咖 假藥魚目混珠

《印度時報》（Times of India）曾報導，德里警方曾破獲1個大型假癌症藥品集團，嫌犯以極低成本製作劣質溶液，灌入回收藥瓶中販售，每瓶成本僅約新台幣數10元，卻能以數萬元售出，獲利超過百倍。

與學名藥不同，這種「假的」學名藥可能是廁所這種簡陋環境中被製造、包裝，假冒「孟藥」／印度藥出口，再轉賣回來。但這種藥沒有療效保證，不僅於病人癌症病情無幫助，弄不好反而更傷身。

此外，有媒體揭露，中國製假者常貼上孟加拉或印度藥廠標籤，以包裝與宣傳混淆原廠與仿製廠之間的界線。在這種情況下，「假藥」與「合法孟藥／仿製藥」的邊界經常模糊。

但對許多病患來說，尤其是在醫療資源有限、原廠藥價格高昂的環境中，藥品成了沉重負擔。一些患者寧可冒風險購買來路不明或折扣極低的產品，來延命或減輕病痛。

這也給了假藥業者市場。《中央社》曾報導，多位肺癌患者因付不起正規標靶藥，轉向來源不明的「孟藥」。

孟加拉以低成本仿製藥聞名於世。示意圖（彭博資料照）

跨國假藥網絡成「高毛利產業」

跨國代購、灰色市場、社交平台銷售渠道，也助長假藥流通。當需求強勁，而監管困難，假藥就變成有利可圖的邊緣事業。

很多假藥生產與銷售活動跨越國界，會穿插在合法藥品供應鏈之外。即使某些國家試圖堵截，也常因為「包裹、郵件、代購」模式而難發現，因此邊境管控、海關監查、國際協調也成為瓶頸。

面對假藥問題，孟加拉與印度也有業者試圖扭轉現況。例如孟加拉新創公司Arogga推出藥品追蹤平台，消費者可用手機掃描條碼確認真偽，並比對生產批次、來源與有效日期。

國際上，美國 FDA、歐盟 EMA 等機構亦採用藥品序號、封條與區塊鏈追蹤等技術，以降低假藥流通風險。此外，國際刑警組織、WHO 也持續與各國合作，打擊跨境假藥市場。專家建議，結合國際監管合作、科技手段與合理藥價政策，才能有效保護病患安全。

外媒《OncoDaily》指出，這種跨國假藥網絡成為醫藥黑市的「高毛利產業」，在全球高價癌症藥需求持續攀升的情況下，病患對可負擔藥品的渴求，無形中助長了灰色市場與假藥網絡的存在。

許多患者缺乏藥品質量鑑別能力，很難單憑外觀分辨真偽，但即便送驗，也常缺乏快速、可靠的公共檢測管道。對許多人來說，或許能夠「活下來」比藥劑真偽更迫切。

