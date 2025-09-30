美國最有「錢途」大學排名 「這兩所」大學超車耶魯、哈佛

史丹佛大學（見圖）位居美國最佳大學榜首，排名第2是巴布森學院。耶魯大學、普林斯頓大學和哈佛大學分別名列第3、第4和第5。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在最新的《華爾街日報》/《大學脈動》（College Pulse） 2026年排名中，史丹佛大學位居美國最佳大學榜首，排名第2是巴布森學院。這份榜單與其他學校排名不同，強調大學在多大程度上為學生做好了經濟上的準備？相較於其他任何因素，這份榜單更看重的是學校為畢業生提供的薪資提升，這種提升超出了他們對就讀任何一所大學所能獲得的預期，堪稱為最有「錢途」的學校排名。

史丹佛大學自2017年排名以來首次重回榜首。常春藤盟校也表現不俗，耶魯大學、普林斯頓大學和哈佛大學分別名列第3、第4和第5。另外兩所常春藤盟校，哥倫比亞大學和賓州大學分別名列第8和第9。

請繼續往下閱讀...

史丹佛大學在各項排名指標中均取得良好成績，包括畢業生薪資較高，以及在較短時間內繳清大學學費淨價。

除了知名院校之外，該排名的獨特方法還突顯出一些知名度不高但仍能幫助學生取得顯著成功的院校。位於麻薩諸塞州韋爾斯利的巴布森學院（Babson College）規模較小，專注於商業和創業，與去年一樣保持了第2的位置。

許多大學商學院都要求即將畢業的學生在畢業班上展現自己的創業想法。今年排名第2的巴布森學院就要求一年級新生也這樣做。巴布森學院的實務學習從一學期開始，開設了一門名為「管理與創業基礎」的為期一年的課程，學生可以小組獲得最高3000美元的貸款來資助自己的創業。巴布森學院院長史蒂芬·斯皮內利表示，這門課程不僅教授責任感和韌性，還教授如何創造價值。

洛杉磯附近的克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）排名第6，北卡羅來納州夏洛特附近的戴維森學院（Davidson College）排名第10。

加州大學柏克萊分校是排名最高的公立學校，總體排名第7，該州還有另外5所公立學校進入前25名。

與去年相比，很多方面都保持不變。前20名的學校中有18所維持不變，而且學校種類繁多，包括大型公立學校、小型私立學校、技術學院以及位於上層的文理學院。

除了畢業生薪資外，該排名還考慮了學校的畢業率、多樣性以及學習環境，該排名基於一項對約12萬名學生和近期校友的調查。調查測量的因素包括教學品質和回饋、職業準備和學習設施，以及學生向朋友推薦學校的可能性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法