焦點股》金像電：Q3營收拚新高 Q4續看好

金像電後市受到法人看好。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕伺服器板龍頭廠金像電（2368）為因應客戶強勁需求，積極擴產，該公司對第四季與明年營運正向看待，泰國廠二期預計明年下半年陸續開出產能，產能將是泰國廠一期的數倍，法人預估，在各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出帶動下，金像電第三季營收可望創單季新高，第四季續旺，明年營運將再成長。

截至10:16分左右，金像電股價上漲4.24%，暫報430元，成交量逾3150張；金像電9月以來遭投信與外資大賣，投信賣超7773張，外資賣超5431張，股價從高檔修正近20%。

金像電在AI伺服器與800G網通交換器相關產品大量出貨下，8月合併營收58.87億元，月增4.28%、年增64.82%，再創單月新高紀錄，單月營收連2月創下新高，累積1-8月合併營收374.07億元，年增46%；金像電為四大CSP廠ASIC伺服器PCB主要供應商，配合客戶需求積極進行擴產，泰國新廠產能開始貢獻營收，泰國二期產能擴充將在明年下半年投入生產，為明年帶來新的成長動能。

