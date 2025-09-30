全民普發1萬將上路 yes123：逾85％民眾磨拳擦掌準備花錢

yes123求職網日前進行「勞資評估普發現金一萬塊效益調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕「全民普發現金一萬元」預估最快將於今年10月實施，民眾拿到錢要怎麼用？根據yes123求職網的最新調查，高達85.5%的受訪者表示，不會將1萬元全數存起來，更有26.1%表示要「全花光」，平均預計花費5814元；企業方面，逾5成看好，認為對業績有正面幫助。

為了解「全民普發現金一萬元」將帶來的效益，yes123求職網日前進行「勞資評估普發現金一萬塊效益調查」，結果發現，僅有14.5%的人表示「會全部存起來」；其他的85.5%都已開始規劃要如何花錢，但過半數的52.5%勞工以購買「民生必需品」為主，僅3.4%規劃多數購買「非民生必需品」；剩下的44.1%屬於「兩者各半」。顯示大多數民眾會將此筆現金用於基本生活支出。

請繼續往下閱讀...

企業方面，調查指出有55.6%的公司認為「普發現金」對今年業績將「有幫助」。進一步分析發現，這些看好業績的企業中，36.7%表示將啟動徵才計畫，31.7%則規劃推出促銷優惠，帶動內需市場。對於「普發一萬塊」是否有助於提升今年台灣的經濟成長率？「勞方」方面僅有36.2%表示有信心「保四」，「資方」更僅有16.7%表示有信心，顯示勞資雙方多數均對經濟表現抱持保守態度。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，業界普遍期待這波政策能引發「報復性消費潮」，不僅花掉普發的1萬元，更進一步帶動額外消費，尤其是非民生類型商品，進而刺激零售與服務業的短期用人需求。預估受惠「普發現金」的首波商機，應該是百貨公司周年慶檔期，還有第4季國定假日增加的休閒效益，以及歡度聖誕節、跨年的消費，也讓主攻內需市場的店家，

積極打出促銷方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法