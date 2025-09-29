日本高薪菁英圈正被外國人攻佔 ! 大買東京豪宅竟為「1原因」

中國富裕層正悄悄大買東京都豪宅，為孩子直攻東大做準備。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕近年日本淨人口增長，幾乎完全來自外國居民，目前在日本的外國人已達332萬人、佔總人口已超過2.6%。許多高薪的外國人躋身日本菁英階層，對東京都不動產市場的影響力日益擴大。

日媒指出，日本菁英圈正被外國人改寫，以高層豪華公寓為象徵的「霸權之爭」，正在東京灣區上演，尤其是中國有錢人正悄悄買下每坪單價達700萬日圓（約新台幣143萬元）不動產，為的是讓孩子可直攻東京大學。

根據日本總務省發布的數據，截至2024年1月1日，日本總人口為1億2488萬5千人，比前一年減少53萬1千人。日本人口自2009年達高峰後，已連續15年下滑。若僅觀察日本人，人口減少數達86萬人，而支撐下滑缺口的就是居住在日本的外國人，其人數高達332萬3千人，比前一年增加32萬9千人、年增率達11.01%。

據瞭解，日本為搶國際人才不手軟，在2023年發布新制，高薪者住1年即可申請永久居留，吸引大批外國人才湧向日本。現今，在日外國人已達332萬人，相當於日本農業從業人口116萬4千人的2.85 倍、佔總人口2.66%。

日媒指出，許多高薪的外國人躋身日本菁英階層，對東京都不動產市場的影響力日益擴大。如今在東京都內分售的豪宅中，每坪單價超過700萬日圓的物件，買家名單上常可見外國人。

這些買家大多任職於IT或國際金融業，也有人在日本創業，年收入動輒數千萬至1億日圓以上。隨著婚姻與家庭定居，他們的購屋需求大幅增加，對教育也充滿熱情。

據報導，中國富裕層傾向在日本置產，以分散中國國內房地產的風險。同時，隨著子女在日本成長並進入學齡，教育因素成為購屋的另一推力。相較於中國的北京大學，東京大學的入學門檻被認為「相對較低」，讓越來越多的中國家庭將東大視為首選目標。

